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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استثمرها صح.. اعرف الإجازات المتبقية فى عام 2023

إجازة
إجازة

ينتظر الموظفون الإجازات الرسمية والعطلات لقضائها مع الأسرة أو السفر للمصيف، وعليه يحصل الموظفون في القطاع الحكومى والخاصة على الإجازات والعطلات الرمزية مدفوعة الأجر.

الإجازات المتبقية فى عام 2023

ويمكن استغلال الإجازة للسفر فى المدن الساحلية بصحبة الأصدقاء والأقارب، وعليه يتبقى خلال عام 2023 أيام عطل رسمية محددة نرصدها فى السطور التالية.

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ولم يتبقَ فى عام 2023 سوى إجازتين فقط يمكن استثمارها بشكل صحيح من خلال وضع خطة للسفر، وتشمل الإجازات المتبقية ما يلي:

- يحصل الموظفون على إجازة المولد النبوي الشريف، يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر.

- كما تشمل الإجازات المتبقية من عام 2023 إجازة أكتوبر 1973، وتوافق يوم الجمعة.

ويمكن تأجيل العطلات الرسمية لتكون يوم الخميس، حتى يتم ضمها مع الإجازات الأسبوعية، وتتيح المواطنين قضاء إجازة كبيرة مع العائلة والأسرة، فضلا عن إمكانية استغلالها في السفر.

إجازات شهر أغسطس عام 2023

ومع بداية شهر أغسطس، يتساءل الكثير من الموظفين سواء فى القطاع الحكومي أو الخاص عن  إجازات شهر أغسطس، خاصة بعد قرار الحكومة الذي سيبدأ تطبيقه على مدار هذا الشهر، حيث تم تخصيص يوم الأحد ليكون يوم عمل من المنزل.

تخصيص الأحد عملا من المنزل 

ويحصل الموظفون العاملين بالجهاز الإداري للدولة على إجازات يومين فى الأسبوع المقرر الجمعة والسبت، أما أيام الأحد من كل أسبوع خلال شهر أغسطس يتم العمل فيها من المنزل أونلاين.

وهناك العديد من الجهات والهيئات التي لا تتعامل بشكل مباشر مع المواطن، بالعمل من المنزل يوم الأحد على مدار شهر أغسطس لتوفير الكهرباء.

إجازة الصيف للطلاب 

كما يحصل الطلاب فى الجامعات والمعاهد على إجازة الصيف حتي يوم 30 سبتمبر 2023، وهو الموعد المحدد لبدء الدراسة داخل الجامعات والمعاهد كافة.

وينتهي العام الدراسي الأول الخميس 4 يناير 2024، فيما ينتهي العام الدراسي 2023-2024 بتاريخ 30 مايو 2024.

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ووفق الخريطة الزمنية، ستستعد كل المعاهد والكليات والأنظمة التعليمية الجامعة التي تتبع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، لبدء العام الدراسي 2024 يوم السبت 2023، وانتهاء الدراسة الجامعية يوم الخميس 30 مايو 2024.

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