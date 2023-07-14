4 أيام فقط.. اعرف الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023

ينتظر الموظفون الإجازات والعطلات الرسمية من أجل الراحة وقضاء الوقت مع العائلة والخروج التنزه خاصة بعد أيام عمل طويلة.



وتعتبر العطلات والإجازات الرسمية من بين الأمور الهامة التى تشغل بال المواطنين حيث أن الإجازات الوطنية والرسمية تعد إجازة مدفوعة الأجر.

الإجازات والعطلات الرسمية المدفوعة

ومع انقضاء النصف الأول من عام 2023 يتسأل الكثير من المواطنين تم الإجازات الرسمية المتبقية فى هذا العام خاصة بعد انقضاء إجازة العيد التي استمرت حتي 3 يوليو للقطاع الحكومي فيما منحت القطاع الخاص حتي 2 يوليو كما أن شهر يوليو يشهد اجازتين أيضا رسميتين.

الإجازات الرسمية في شهر يوليو



ويستغل الكثير من الموظفين سواء القطاع الخاص أو الحكومي، الإجازات والعطلات الرسمية فى قضائها مع الأسرة.

وتتضمن الإجازات الرسمية فى شهر يوليو بخلاف يومي الجمعة والسبت كإجازات أسبوعية مايلي :-

- يحصل الموظفون فى القطاع الحكومة والخاص علي إجازة يوم الخميس 20 يوليو حيث أنه يوم إجازة رسمية بمناسبة العام الهجري الجديد.

- كما تتضمن الإجازات الرسمية فى شهر يوليو يوم السبت 23 يوليو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952 إلى أنه تم ترحيلها إلي يوم الأحد 24 يوليو حيث أن السبت من بين الإجازات الأسبوعية.

الإجازات الرسمية المتبقية فى عام 2023

ويتبقي خلال عام 2023 أجازتين فقط تتنوع مابين إجازات دينية ووطنية بالإضافة إلى الإجازات الأسبوعية على مدار كل شهر والتي تشمل الجمعة والسبت.

ويتبقي للمواطنين خلال عام 2023 هذه الإجازات

- تشمل الإجازات المتبقية فى عام 2023 إجازة الأربعاء 27 سبتمبر، بمناسبة الاحتفال بعيد المولد النبوي الشريف.

- وفى أخر العطلات الرسمية لعام 2023 تأتي إجازة الجمعة 6 أكتوبر، بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973).

الإجازات الأسبوعية 2023

كما يحصل المواطنون على يومين إجازة أسبوعية وفيما يخص الإجازات الرسمية فإنها مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين العام والخاص والجهاز الإداري للدولة.

استبدال الإجازات الرسمية

قد يضطر بعض العاملين فى القطاع الخاص إلي العمل خلال الإجازة أو العطلات الرسمية والتي يمكن استبدالها بأيام أخري.

يتيح القانون إمكانية استبدال الإجازات بمقابل مادي حيث أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في أيام العطلات الرسمية والدينية والوطنية، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي المقابل يستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر، وفق قانون العمل.