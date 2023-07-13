إجازة رأس السنة الهجرية.. موعدها وحكم صيامها والدعاء المستحب فيها

إجازة رأس السنة الهجرية.. بدأ قطاع كبير من المسلمين في البحث عن موعد اجازة رأس السنة الهجرية، وذلك مع اقتراب هذه المناسبة العطرة التي كانت نقطة تحول في نشر الدين الإسلامي، وتبليغ النبي صلى الله عليه وسلم رسالته المكلف بها من الله عز وجل، وتزايد البحث عن موعد إجازة راس السنة الهجرية والإجازات الرسمية للقطاعين العام والخاص حتى نهاية 2023، وخاصة بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسميًا موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2023، والتى يحرص غالبية المواطنين على الاحتفال بها، وتكون إجازات رسمية وعطلات رسمية في الدولة.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية

ومن المقرر أن يكون موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2023 يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023، ووفقا لما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فإن إجازة رأس السنة الهجرية 2023 تكون مدفوعة الأجر بدلا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم لعام 1445 هجرية.

حكم صيام رأس السنة الهجرية

أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، أنه لم يرد نص ثابت في فضل صيام أول يوم من شهر محرم، لكن عموم الأدلة تدلُ على مشروعية صومه، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الترغيبَ في الإكثار من صوم المحرم حيث قال: أفضل الصيام بعد الفريضة شهر الله الذي تسمونه المحرم". أخرجَه مسلمٌ في صحيحه.

وأضاف الأطرش، لـ"صدى البلد" كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومُ ثلاثة أيام من أول كل شهر، فكان يصومُ السبت والأحد والإثنين من شهر، والثلاثاء والأربعاء والخميس من شهر. رواه الترمذي وقال حديثٌ حسن.

وأوضح أن من صامَ أول المحرم على هذا الوجه وعملًا بهذه العمومات فهذا فعلٌ حسن، وأما اعتقاد أن له فضلًا يخصه فلا يوجد ما يدلُ على ذلك.

الهجرة النبوية تدبير إلهي



وفي وقت سابق قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الهجرة النبوية الشريفة دائما ما تُعرض في إطار أنها منحة للنبي صلى الله عليه وسلم للتسرية عنه بعدما فقد نصيره في المجتمع المكي وهو عمه أبو طالب ونصيره في البيت وهي السيدة خديجة رضي الله عنها، لكن في الحقيقة فإن الهجرة كانت نقلة إلى مرحلة جديدة أشق وأقسى؛ فالهجرة النبوية كانت نوعا من أنواع التدبير الإلهي العجيب الذي أسهم في انتشار الإسلام بشكل عجيب.



وأضاف، خلال فيديو مسجل لحلقة على الفضائية المصرية بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية، أن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه الرسالة وهو في سن الـ40 في المجتمع المكي، ودعوته في السنوات الثلاث الأولى كانت سِرَّية محصورة في عشيرته الأقربين؛ لإنشاء جماعة مؤمنة تقوم بنشر الدعوة بين الناس بعد ذلك، مبيناً أن هذه السنوات الثلاث تعلمنا كيف نباشر أمورنا الكبرى، حيث لا بد من تكوين نواة تتمحور إلى أن تصبح قادرة على الانتشار خارج نطاق الأسرة، وهذا هو السبب في أن هذه السنوات الثلاث كانت سِرَّية إلى حد بعيد.



وأوضح الإمام الأكبر، أن عمر الدعوة الجهرية في مكة بلغ عشر سنوات، لاقى فيها النبي صلى الله عليه وسلم من المعاناة، والاضطهاد، والمقاومة الشديدة ما وصل إلى حدِّ التعذيب، ثم بعد ذلك وصلت إلى ما يشبه اليأس من أن الإسلام لن يثمر ثمرته المرجوة في المجتمع المكي، لافتًا إلى أنَّ العداوة التي لاقاها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانت بسبب أن الإسلام، ممثلًا في جماعة قليلة العدد، واجه العرب كلهم في عقائدهم، وعاداتهم، وتقاليدهم، وأعرافهم، ومعاملاتهم الاقتصادية، بما يهدم جاهلية المجتمع المكي.

وأشار، إلى أن الجماعة القليلة التي استجابت لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت غالبيتهم من الطبقة غير ذات الشأن في المجتمع المكي، أما طبقة الأقوياء والأثرياء فقد رأوا في هذه الدعوة نوعا من الفوضى وقلب نظام المجتمع رأسًا على عقب، لذا لم يكن مستغربا أن يكون موقفهم من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، غاية في السلبية والعناد والمقاومة.

وبيَّن أن مقاومة قريش للدين الجديد جرت على مرحلتين، الأولى لجأت قريش إلى المهادنة والإغراء ومطالبة النبي صلى الله عليه وسلم ببعض المعجزات الحسية التي تدلل على نبوته، ثم في المرحلة الثانية انتقلت قريش إلى المواجهة والضغط الشديد على أتباع النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة التعذيب، وهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من أصحابه بالهجرة إلى الحبشة.



واختتم الإمام الأكبر حديثه، بأن قريش عندما رأت أن هذا الدين بدأ يتنامى بشكل مطَّرد، وأن مجموعة من أقوياء القرشيين دخلوا في الإسلام مثل عمر بن الخطاب وحمزة بن عبد المطلب، اجتمعوا وكتبوا فيما بينهم كتابا أو وثيقة نصت على محاصرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قومه من بني هاشم ومن بني المطلب في مكان خارج مكة يسمى "شِعب أبي طالب"، موضحاً أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بأن حشرة الأرضة أو العُثَّة أكلت تلك الوثيقة ما عدا الجزء المكتوب فيه "بسم الله"، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبي طالب بهذا الأمر وطلب منه أن يخبر قريشًا بذلك، وعندما تأكدوا من صدق النبي صلى الله عليه وسلم، أصبح الأمر واضحا وكانت حجة علي قريش فلم يسعهم إلا التراجع عن هذا القرار وفك الحصار بعد أن أَمْضَى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه ثلاث سنوات كاملة.

دعاء رأس السنة الهجرية



اللهم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

اللهم اجعل عامنا الحالى عاما مختوم لنا فيه بالعفو والغفران واجعل عامنا القادم عام يسر وتفريج عسر كل عام وكل لحظة وأنتم من الذنوب تائبين وبرضا الله من الفائزين اللهم عام جديد بلا حزن وبلا ألم عام جديد بدون فقدان اهلي واحبتي عام جديد مليء بالسعادة مع من أحب.

اللهم ما عملت من عمل في السنة الماضية ولم ترضه، ونسيته ولم تنسه، وحلمت عني مع قدرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التوبة بعد جراءتي عليك.

اللهم إني أستغفرك منه فاغفر لي، اللهم وما عملت من عمل ترضاه ووعدتني عليه الثواب والغفران فتقبله مني، ولا تقطع رجائي منك يا كريم يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم ونور قلوبنا وقبورنا ودروبنا وبصرنا وبصيرتنا وسائر جوارحنا واجعلنا من أهل الفجر وأهل القرآن وحملته وأهل قيام الليل وأهل عليين وأنعم علينا برؤية الحبيب في الدارين وأن نمشي على خطاه.

اللهم يارب سبب الأسباب لتقضي عنا الدين وتغنينا من الفقر وتعطينا سؤلنا في الدارين.

