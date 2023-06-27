إجازات عيد الأضحى 2023.. استدعاء الموظفين من العطلة لهذه الأسباب بالقانون

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن حقوق الموظفين فى الإجازات بأجر كامل خصوصا بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2023 التى تبدأ من اليوم 27 يونيو وتستمر حتى يوم الإثنين الموافق 3 يوليو وتشمل الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية.

الكثير من الموظفين يبحث عن حقوقه وواجباته التى كفلها له قانون الخدمة المدنية خصوصا فى الإجازات الرسمية والمدفوعة الأجر، ونستعرض ذلك من خلال نصوص القانون الذى أجاز خلال مادة 47 استحقاق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى يتم تحديدها من جانب رئيس الحكومة ويجوز تشغيل الموظفين فى هذه العطلات وفقا لحاجة العمل وذلك مع منحه أجرا مماثلا مضاعفا الى أجره المستحق أو أجازة عوضا عنها.

كما حدد القانون ضوابط وآليات الإجازات التى يستحقها الموظف بأجر كامل وهي كالآتي:



إجازة خاصة بأجر كامل فى 5 حالات



1– يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يومًا ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج.

2– تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالى للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناءً على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبى المختص.

3– يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض مُعدٍ إجازة للمدة التى يحددهـا المجلس الطبى المختص.

4– يستحق الموظف الذى يصاب إصابة عمل إجازة للمدة التى يحددها المجلس الطبى المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.

5– يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية.

إجازات موظفي القطاع الخاص

تضمن قانون العمل الجديد على باب كامل خاص بإجازات العاملين بالقطاع الخاص،والتى جاءت كالآتي:

يحق للعامل ما يلي:

1- إجازات في العام الأول من عمله في المؤسسة بمقدار 15 يوما.

2- يحصل على 21 يوما بالعام إذا أتم عامين من العمل في المؤسسة.

3- يحصل على 30 يوما إجازات في العام إذا أتم 10 سنوات عملا في المؤسسة.

4- ويحق لذوي الهمم في مشروع قانون العمل الجديد أن يحصلوا على رصيد إجازات بمقدار 45 يوما في العام.

وفي حالة إذا تجاوز العامل سن الـ50 عاما فيحق له أن يحصل على رصيد إجازات في العام بمقدار 45 يوما.

وللعامل أنّ ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.

للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات، والأعياد، والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، الحق في إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج، أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.

الفئات المحرومة من إجازة عيد الأضحى

أعطى القانون الحق لأصحاب العمل في استدعاء أي عامل في أيام الإجازات والعطلات الرسمية، إذا تطلبت حاجة العمل الى وجود العامل في مقابل أن يحصل على مثلي الأجر عن هذا اليوم من مرتبه الأساسي الذي يحصل عليها شهريا .