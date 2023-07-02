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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

أولها خلال يوليو.. 4 إجازات متبقية للعاملين بالقطاع الخاص خلال 2023

هدية للعاملين بالقطاع
هدية للعاملين بالقطاع الخاص بعد انتهاء إجازة عيد الأضحي

يبحث العاملون بالدولة والقطاع الخاص مع قرب انتهاء إجازة عيد الأضحى عن إجازات شهر يوليو 2023، حيث ينتظر العاملون بالقطاعين الحكومي والخاص والهيئات والوزارات المختلفة موعد أول إجازة بعد عيد الأضحى 2023، ليحصلوا على إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

 إجازة عيد الأضحى 2023

أيام العطلة الرسمية للموظفين 

وتعود مؤسسات الدولة والقطاع الحكومي والخاص إلى العمل مرة ثانية بداية من صباح الثلاثاء 4 يوليو الجاري، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي أعلن من خلاله ضم إجازة عيد الأضحى وثورة 30 يونيو لتمتد الإجازة بداية من الثلاثاء 27 يونيو إلى الإثنين 3 يوليو.

ووفقا للأجندة الرسمية فإن أول إجازة بعد عيد الأضحى 2023 تنتظر المصريين، هي إجازة رأس السنة الهجرية، وستكون يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو الجاري، أي خلال أيام من انتهاء إجازة عيد الأضحى 2023.

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ويعقب تلك الإجازة بأيام إجازة رسمية أخرى وهي إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو، والتي ستكون يوم الأحد الموافق 23 يوليو الجاري.

والممكن ترحيل أيام الإجازات التي تأتي في أول أو في منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس،  فوفقا لقانون العمل يمكن أن يحصل الموظف بالقطاع الحكومي أو الخاص على الإجازة الرسمية في غير أيامها، أي بالتبادل بين الموظفين، بما يتناسب مع طبيعة العمل، وقوة أعداد الموظفين العاملين بالمؤسسة، خاصة في القطاع الخاص، ويتم تعويض الموظف بأيام أخرى بديلة لأيام الإجازة الرسمية.

وحسب ما جاء بموقع رئاسة الوزراء فإن الإجازات المتبقية في العام الحالي 2023 هما 4 إجازات رسمية، وبالتالي فإن الموظفين سيحصلون على 4 إجازات على مدار العام بأجر كامل على خلاف العطلات الأسبوعية.

إجازات شهر يوليو 

الإجازات الرسمية في 2023

وسنستعرض لكم تلك الإجازات من خلال ما يلي:

  •   إجازة رأس السنة الهجرية، يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2023.
  • إجازة عيد ثورة 23 يوليو 1952، يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023.
  •  وإجازة المولد النبوي الشريف، يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023.
  • عيد القوات المسلحة والاحتفال بنصر 6 أكتوبر عام 1973، يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023.

أما عن إجازات شهر يوليو 2023 تكون: 

  • الجمعة 7 يوليو 2023.
  •  السبت 8 يوليو 2023.
  •  الجمعة 14 يوليو 2023.
  • السبت 15 يوليو 2023.
  • الجمعة 21 يوليو 2023.
  • السبت 22 يوليو 2023.
  • الجمعة 28 يوليو 2023.
  • السبت 29 يوليو 2023.

كما يشهد شهر يوليو للعام الحالي 2023، يومين إجازة بخلاف الإجازات الأسبوعية وهما:

  •  إجازة رأس السنة الهجرية، وتكون يوم الأربعاء الموافق 19 من شهر يوليو 2023.
  •  إجازة عيد ثورة 23 يوليو 1952، وتكون يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023

وجدير بالذكر، أنه من المتوقع أن يصدر قرار من مجلس الوزراء قبل حلول تلك الإجازات الرسمية، لترحيل أيام الإجازات التي تأتي في أول أو في منتصف الأسبوع، إلى يوم الخميس نهاية كل أسبوع، ليتصل بالإجازة الأسبوعية للقطاع الحكومي والخاص.

وتنظم الإجازات الرسمية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1193) لسنة 2018، الخاص بالأعياد والمناسبات التي يُعطل فيها عمل المصالح الحكومية والوزارات، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة.

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تحدد وزارة القوى العاملة إجازات القطاع الخاص حيث تختلف العطلات الرسمية للعاملين في الحكومة عن العاملين في القطاع الخاص بفروق أيام قليلة بسحب نوع المناسبة، وتتيح القوى العاملة للقطاع الخاص إمكانية تشغيل العامل أو الموظف يوم الإجازة الرسمية، مع شرط إعطاء أجرة يوم إضافي للعامل.

رئيس مجلس الوزراء
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