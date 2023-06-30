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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شكرا يا ريس | هدايا السيسي لأهالي الغربية في عيد الأضحى

محافظ الغربية
محافظ الغربية

شهدت محافظة الغربية حالة من البهجة والسعادة عقب قيام المحافظة بتوزيع هدايا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على الأطفال والمصلين في أثناء إجازة عيد الأضحى في ساحات الصلاة بقرى ومدن المحافظة.

وكان  الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وزع الهدايا على الأطفال في ساحة المسجد الأحمدي بطنطا، كما قامت الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء بتوزيع الهدايا في الساحات المختلفة المخصصة لصلاة العيد.

 

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وأعرب الأطفال والمصلون عن سعادتهم البالغة بهدايا الرئيس، موجهين الشكر لفخامته على هذه اللمسة الطيبة والتي أدخلت البهجة على قلوبهم في العيد.

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