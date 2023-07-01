غرفة عمليات الزراعة تستقبل 355 استفسارا و143 شكوى خلال إجازة العيد

قال محمود الأعرج المنسق الإعلامي لوزارة الزراعة إن إجمالي عدد الاستفسارات التي وردت إلى غرفة العمليات المركزية بـ وزارة الزراعة من خلال الخط الساخن أو خدمة الواتس آب ومواقع التواصل الاجتماعي، بلغت خلال فترة الإجازة وحتى الآن 355 استفسارا، فضلا عن 143 شكوى، وتلقت الغرفة اليوم السبت، رابع أيام عيد الأضحى، 83 استفسارا، و43 شكوى تم التفاعل مع جميعها، بالتنسيق مع الإدارات والجهات المعنية الممثلة في الغرفة.

وأوضح الأعرج - في بيان اليوم - إن إجمالي عدد المذبوحات من الأضاحي بالمجازر الحكومية في اليوم الرابع والأخير لعيد الأضحى المبارك وثالث أيام التشريق، بلغت حوالي 2158 أضحية، ليصل إجمالي ما تم ذبحه طوال أيام العيد 24 ألفا و640 أضحية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال.. لافتا إلى أن كافة المجازر الحكومية قدمت جميع خدماتها بالمجان للمواطنين خلال الأيام الأربعة.

وأشار المنسق الإعلامي لوزارة الزراعة إلى أن كافة الأجهزة الخدمية والإنتاجية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على مستوى محافظات الجمهورية، تواصل العمل في رابع أيام عيد الأضحى المبارك، تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة، باستمرار العمل ومتابعته، وإلغاء الإجازات والراحات والعمل بنظام النوبتجيات، حتى لا تتأثر الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين، والتواصل مع المزارعين.

ولفت إلى أن الحدائق التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي "الحيوان بالجيزة والمحافظات، فضلا عن حديقتي الأسماك والاورمان"، استقبلت خلال أيام العيد الأربعة أكثر من 250 ألف زائر، لقضاء عطلة العيد.

24 ألفا و640 أضحية

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أن المجازر الحكومية استقبلت خلال أيام العيد الأربعة، 24 ألفا و640 أضحية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال، تم ذبحها جميعا تحت الإشراف البيطري الكامل من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وأطباء مديريات الطب البيطري بالمحافظات.

يأتي ذلك ضمن متابعة غرفة العمليات المركزية التابعة لوزارة الزراعة، في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف عمليات التواصل المستمر والسريع مع المواطنين والمزارعين والمربين، خاصة خلال فترات الإجازات وإعلان حالة الاستعداد القصوى بشكل دائم، للتعامل مع أي شكاوى أو مشكلات طارئة خلال إجازة العيد.

وفيما يتعلق بالمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، أصدر المعمل اليوم حوالي 500 شهادة بنتائج فحص متبقيات المبيدات، الميكروبيولوجي وبقايا العقاقير البيطرية للمنتجات الزراعية والغذائية المختلفة، مع الاستمرار في استقبال العينات من العملاء.

في سياق متصل، واصلت محطة إعداد التقاوي بسخا اليوم أعمال الإعداد والغربلة وإزالة الزغب، وذلك في إطار التجهيز لتقاوي المحاصيل الاستراتيجية، وتوفير التقاوي المعتمدة والجيدة للمزارعين ذات إنتاجية عالية بأسعار مناسبة.

وتواصل أيضا القطاعات الخدمية التابعة لوزارة الزراعة العمل خلال إجازة العيد، وغرف العمليات الفرعية بها، وغرف عمليات المحافظات، وكذلك الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومركز البحوث الزراعية، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والإدارة المركزية للحجر الزراعي، ومشروع مكافحة وحصر العفن البني في البطاطس.

كما ينفذ مسئولو الإدارة المركزية لحماية الأراضي، ومهندسو الحماية، حملات للمرور والمتابعة بمديريات الزراعة في المحافظات، لمتابعة سير العمر، واستمراره خلال إجازة العيد، فضلا عن التفاعل مع البلاغات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التعدي على الرقعة الزراعية، وإزالة أي حالة بناء عليها.

وتستقبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، شكاوى واستفسارات المواطنين خلال فترة الإجازة على أرقام الخط الساخن: 15500 و19516 من الساعه 10 صباحا وحتى 4 مساء، فضلا عن استقبال الشكاوى والاستفسارات من خلال رقم واتس آب 01111866710.

