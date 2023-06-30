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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتظام العمل في إجازة عيد الأضحى بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 2000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 85 شاحنة و 450 سيارة، وشملت حركة الواردات 1200 طن بضائع ، 45 شاحنة و 444  فيما شملت حركة الصادرات 600 طن بضائع ، 40 شاحنة و 6 سيارة. 


استقبل ميناء سفاجا أمس السفينة FARAH1  وعلى متنها 1300 رأس عجول حية بوزن 400 طن قادمة من جيبوتي لصالح هيئة السلع التموينية ، حيث قامت الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بدخولها الميناء ويتم حجرها بحجر بيطري سفاجا لإنهاء الفحوصات والتطعيمات اللازمة قبل طرحها وتوزيعها بالأسواق .، كما يشهد ميناء نويبع تداول 600 طن بضائع و 65 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا ، ينما يستقبل ميناء بورتوفيق السفينة Sea wave1 وعلى متنهم 400 سيارة بوزن 800 طن قادمة من جدة وتغادر السفينة النوى اكسبريس .. وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 150 راكبا بموانيها .
 

هيئة السلع التموينية هيئة موانئ البحر الاحمر تطعيم بورتوفيق بضائع عامة بورتو تطعيمات تغادر هيئة جازة عيد الأضحى المبارك

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