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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مفيش أجازة .. عمال السكة الحديد شغّالين في عيد الأضحى | صور

عمال السكة الحديد
عمال السكة الحديد

أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن  عمال السكة الحديد يواصلون العمل ليلاً ونهاراً خلال فترة أجازة عيد الأضحى وذلك لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب  وكذلك متابعة حركة مسير القطارات على مستوى الجمهورية.

وأضافت أن ذلك يتم من خلال غرفة عمليات على مدار الـ24 ساعة والتأكد من تقديم كافة التسهيلات للجمهور و لاستيعاب الأعداد المتزايدة لجمهور الركاب طوال أجازة عيد الأضحى المبارك.

وشدد  رئيس هيئة السكة الحديد على  اتخاذ كافة السبل والآليات التي تكفل توفير الراحة والأمان خلال عطلة عيد الأضحى المبارك مع استمرار تكثيف أعمال الصيانة  بالورش وعدم السماح بخروج أي قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية الجيدة للقطارات والتأكيد على نظافة جميع القطارات ودورات المياه قبل خروجها إلى السفرية ، و كذلك التأكيد على تواجد جميع عمال صيانة السكك والإشارات والمرور المستمر لمتابعة السكك و إزالة أى أعطال تؤثر على مسير القطارات.  
 

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