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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تعرف على موعد عودة انعقاد جلسات مجلس النواب بعد اجازة عيد الأضحى

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب

يستأنف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عقد الجلسة العامة للمجلس، يوم الأحد الموافق 9 يوليو الجارى.

وقبيل رفع الجلسة العامة الأخيرة لمجلس النواب، حرص رئيس المجلس على تقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 30 يونيو.

وقال: يطيب لي فى هذه الأيام الجليلة المباركة والحجيج يتوافدون مـن مشارق الأرض ومغاربهـا إلى الأراضى الحجازية لأداء مناسك الحج لهذا العام، أن أتوجه باسمى واسمكم جميعًا بخالص التهنئة القلبية للشعب المصرى الكريم وللأمــــة العربية والإسلامية بمناسبة قرب قدوم عيد الأضحى المبارك، داعيا الله عز وجـل أن يعيد هذه الأيام المباركة على شعوب العالم بالخير واليمن والبركات.

وتابع: ويتزامن مع هذه الذكرى الإيمانية الجليلة، احتفال مصر فـــى الثلاثين مـــن شهر يونيو الجــاري بالثــــورة المجيــدة التي سطرت خلالها جماهير مصرنا الغالية بإرادتها الأبية ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن، وبرهنت بعزيمتها القوية على أن الشعوب حيــن تنتفض لا يقف أمامها أي عائق.

وقال: وهى أيضاً الثورة التي غيرت مجرى أحداث التاريخ المصري الحديث والمعاصر وكتبت بأحرف من نور ميلاد مسار جديد من مسارات العمل الوطني المصري الخالص، لتنطلق مسيرة البناء والتنمية الحقيقة على كافة المستويات بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكل عام وحضراتكم جميعاً بـخيـر.

المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب عيد الأضحى المبارك ذكرى ثورة 30 يونيو الحجيج

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