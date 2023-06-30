غرفة عمليات الزراعة تستقبل 272 استفسارا و100 شكوى خلال إجازة العيد

واصلت الأجهزة الخدمية والإنتاجية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على مستوى الجمهورية، العمل في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، فضلا عن غرفة العمليات المركزية والغرف الفرعية بالإدارات، تنفيذا لتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف عمليات التواصل المستمر والسريع مع المواطنين والمزارعين والمربين، خاصة خلال فترات الإجازات واعلان حالة الاستعداد القصوى بشكل دائم، للتعامل مع اي شكاوى او مشكلات طارئة خلال اجازة العيد.

وقال محمود الأعرج المنسق الاعلامي للوزارة، إن إجمالي عدد الاستفسارات التي وردت الى غرفة العمليات المركزية بالوزارة من خلال الخط الساخن أو خدمة الواتس اب ومواقع التواصل الاجتماعي، بلغت خلال فترة الاجازة وحتى الآن حوالي 272 استفسارا، فضلا عن 100 شكوى، وتلقت الغرفة اليوم الجمعة، ثالث أيام عيد الأضحى 90 استفسارا، و33 شكوى تم التفاعل مع جميعها.

وأشار إلى أن إجمالي عدد الأضاحي التي استقبلتها المجازر الحكومية خلال الأيام الثلاثة الأولى لعيد الأضحى بلغ حتى الآن 22 ألف و482 أضحية، تم ذبحها تحت الإشراف البيطري الكامل من أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، لافتا الى ان اليوم الثالث لعيد الأضحى المبارك، شهد ذبح 4048 أضحية، بالمجازر الحكومية، ما بين الابقار والجاموس والاغنام والماعز والابل.

300 عينة من عينات الغذاء والحاصلات الزراعية التصديرية

فيما استقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، والمعمل المركزي للمبيدات، اليوم، حوالي 300 عينة من عينات الغذاء والحاصلات الزراعية التصديرية، وتم اصدار الشهادات الخاصة بنتائج التحاليل.

وتواصل أيضا القطاعات الخدمية التابعة للوزارة العمل خلال إجازة العيد، وغرف العمليات الفرعية بها، وغرف عمليات المحافظات، كذلك الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والادارة المركزية للحجر الزراعي، ومشروع مكافحة وحصر العفن البني في البطاطس.

كما ينفذ مسئولو الادارة المركزية لحماية الاراضي، ومهندسو الحماية، حملات للمرور والمتابعة بمديريات الزراعة في المحافظات، لمتابعة سير العمر، واستمراره خلال اجازة العيد، فضلا عن التفاعل مع البلاغات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التعدي على الرقعة الزراعية، وازالة اي حالة بناء عليها.



و تستقبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، شكاوى واستفسارات المواطنين على ارقام الخط الساخن ة: 15500، و 19561، من الساعه 10 صباحا وحتى 4 مساء، فضلا عن استقبال الشكاوى والاستفسارات من خلال رقم واتس اب 01111866710.