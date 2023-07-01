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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة 100 يوم صحة تواصل أعمالها خلال إجازة عيد الأضحى بالبحيرة

صحة البحيرة
صحة البحيرة

أكد الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أن الفرق الثابتة والمتنقلة تواصل أعمالها بنجاح خلال إجازة عيد الأضحى المبارك ، وسط اقبال متزايد من المواطنين.

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وأشار الى أن المبادرة تنفذ بمحافظة البحيره ، من خلال 235 وحدة رعاية أساسية وعدد 32 فريق متحرك سيتم زيادتهم تدريجيا ، طبقا لعدد المنتفعين ، وتقدم خدمات متنوعة من خلال الفرق الثابتة المتواجدة بالوحدات ، حيث يتم تقديم خدمات 5  مبادرات هى (دعم صحة المرأة المصرية_ فحص  الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوى - الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية - كشف وعلاج ضعف السمع بين الأطفال- العناية بصحة الأم والجنين )

ويتم تقديم خدمات 3 مبادرات من خلال 32 فريق متحرك بالعيادات المتنقلة ، بواقع عيادتين بكل مركز ، بعدد 16 مركز بالمحافظة، ويتم من خلالهم تقديم خدمات مبادرات (دعم صحة المرأة المصرية ، فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوى ، الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية ).

وأضاف وكيل الوزارة أنه تقدم خدمات الصحة الإنجابية من خلال تلك المبادرات، كما يوجد 16 مكان على مستوى المحافظة ، لتقديم خدمة فحص المقبلين على الزواج .

يأتي ذلك فى إطار متابعه فعاليات حملة "100 يوم صحة" والتى تنفذها وزارة الصحة لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية في الصحة العامة والتى تستمر فعالياتها خلال الفترة من 25 يونيو وحتى الأول من أكتوبر .

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