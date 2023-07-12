ثورة 23 يوليو والسنة الهجرية.. رصيد الإجازات المتبقي للموظفين.. وأجور مضاعفة للعمال

إجازة 23 يوليو 2023 وإجازة رأس الهجرية 2023، صدر بهما قرار حكومي رسميًا، ليكونا يومي 20 و 23 من الشهر، حيث يمنح الموظفون والعاملون بالجهاز الإداري للدولة إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك بحسب ما نص عليه قانون الخدمة المدنية، وتدخل الإجازتين الممنوحتين من الحكومة ضمن العطلات التي نص عليها القانون رقم 81 لسنة 2016.

وتمنح إجازة 23 يوليو 2023 و إجازة رأس السنة الهجرية 2023،للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والعاملين بشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام والعاملين بالهيئات الاقتصادية، وذلك بنص قانون الخدمة المدنية، ويتقاضى العاملون أجرًا كاملًا عن هاتين الإجازتين، وإذا ما قضت ضرورة العمل غير ذلك يتم تعويضهم بموجب ما نص عليه القانون

إجازة رأس السنة الهجرية 2023

وأصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا، اليوم، باعتبار يوم الخميس 20 يوليو، إجازة رسمية، بمناسبة رأس السنة الهجرية 1445، حيث تحل تلك الذكرى العطرة التي يحتفي بها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، ذكرى هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة.

ويحمل هذا اليوم خصوصية في مصر تحديدًا، حيث يحتفل به المسلمون بمصر، على طريتهم الخاصة، لاسيما الطرق الصوفية المعروفة بطقوسها الدينية الفريدة.

وخصصت الحكومة المصرية هذا اليوم كعطلة سنوية، ووفقًا لـ قانون الخدمة المدنية، فإن هذا اليوم عطلة لكن يتقاضى عليه الموظفون أجرًا.

كذلك الأمر بالنسبة للقطاع الخاص، يحصل القطاع الخاص على إجازة رسمية في العطلات التي تحددها الحكومة أيضًا، ومن المنتظر أن يصدر وزير العمل، قرارًا بخصوص إجازة رأس السنة الهجرية، وذلك بموجب قانون العمل.

ويمنح قانون العمل العمال والموظفين إجازة رسمية في تلك المواسم، وتكون مدفوعة الأجر أيضًا، إلا أن القانون منح صاحب العمل الحق في تشغيل العمال في تلك الأيام، وذلك وفقًا لاحتياجات العمل، والتي قد تفرض ضرورة تواجد العمال في تلك الأيام، وذلك لعدم تعطل عجلة الإنتاج، وحرصًا من الدولة على دعم العملية الإنتاجية.

لكن في الوقت نفسه، حفظ قانون العمل حق العمال، من خلال منحه الأجر مضاعف حال تم تشغيل العمال في أيام الإجازات والعطلات الرسمية.

إجازة 23 يوليو 2023

بالنسبة لـ إجازة 23 يوليو 2023، فينطبق عليها نفس الأحكام المتعلقة بالإجازات الأخرى، والتي من بينها إجازة رأس السنة الهجرية، حيث يحصل الموظفون والعاملون بالجهاز الإداري للدولة على إجازة مدفوعة الأجر، في اليوم الذي تحدده الحكومة.

وحول إجازة 23 يوليو 2023، فقد أصدرت الحكومة قرارًا، اليوم، الأربعاء، باعتبار الأحد 23 يوليو إجازة رسمية للموظفين بالقطاع الحكومي، مدفوعة الأجر.

الإجازات المتبقية

وينص قانون الخدمة المدنية على أن تلك الإجازات لا تدخل ضمن العطلات السنوية المقررة للموظفين والتي تبدأ من 15 يومًا في أول 6 أشهر من الخدمة، ثم 21 يومًا بعد مرور عام في الوظيفة، ثم 30 يومًا بعد مرور 10 سنوات في الخدمة، ثم تزيد لـ 45 يومًا بعد وصول الموظف لسن 50 عامًا، ويجوز للجهة المختصة.

ويتبقى في الإجازات السنوية، أو العطلات الرسمية، إجازتين ،الأولى في 26 سبتمبر بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، والثانية في 6 أكتوبر، ذكرى النصر المجيد وعيد القوات المسلحة المصرية.

تقليل عدد الإجازات

ويرى بعض المشرعين أن عدد الإجازات التي يحصل عليها الموظفون والعاملون بالقطاع الحكومي والخاص وغيرها من الهيئات كثيرة للغاية، وتمثل ثلث العام، تقريبًا أي كل 3 سنوات، هناك سنة كاملة يحصل عليها الموظفون إجازة رسمية.

ومن هنا جاء تدخل البرلمان ـ غير الرسمي ـ لتقليل عدد الإجازات والعطلات التي يحصل عليها الموظفون والعاملون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص، وذلك حتى لا يضر ذلك بعملية الإنتاج وبما ينعكس سلبًا على الاقتصاد المصري الذي يمر بتحديات كبيرة في ظل ظروف عالمية صعبة ووضع تنافسي كبير.