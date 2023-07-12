بعد إقرارها رسميًا.. عطلة رأس السنة الهجرية وضعف الأجر لهؤلاء الموظفين

إجازات بالجملة في انتظار العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وكذا الموظفون العاملون بالقطاعات والشركات الخاصة الأسبوع المقبل من شهر يوليو الجاري 2023، أبرزها إجازة رأس السنة الهجرية وعيد ثورة 23 يوليو.

وقضى القانون بأنه أعطى لصاحب العمل الحق في استدعاء موظفيه خلال الإجازات الرسمية إذا اقتضت حاجة العمل لذلك، مع صرف ضعف الأجر لهؤلاء الموظفين.

الحكومة تعلن موعد إجازة رأس السنة الهجرية وثورة يوليو

في سياق متصل، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، بدلا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم لعام 1445 هجرية، طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية.

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كما قرر رئيس مجلس الوزراء أن يكون يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.

قانون الخدمة المدنية

حدد قانون الخدمة المدنية ضوابط وآليات الإجازات مدفوعة الأجر، حيث نصت المادة 47 من القانون على أن:

يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف فى هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع منحه أجرًا مماثلاً مضافًا إلى أجره المستحق أو إجازة عوضًا عنها.

وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن.

قانون العمل الجديد

منح قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 العاملين بالقطاع الخاص مزايا عديدة وتسهيلات في آلية الحصول على إجازات.

تكون مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يومًا متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يومًا فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.