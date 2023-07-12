عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد إقرارها رسميًا.. عطلة رأس السنة الهجرية وضعف الأجر لهؤلاء الموظفين

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

إجازات بالجملة في انتظار العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وكذا الموظفون العاملون بالقطاعات والشركات الخاصة الأسبوع المقبل من شهر يوليو الجاري 2023، أبرزها إجازة رأس السنة الهجرية وعيد ثورة 23 يوليو. 

وقضى القانون بأنه أعطى لصاحب العمل الحق في استدعاء موظفيه خلال الإجازات الرسمية إذا اقتضت حاجة العمل لذلك، مع صرف ضعف الأجر لهؤلاء الموظفين.

 

الحكومة تعلن موعد إجازة رأس السنة الهجرية وثورة يوليو

في سياق متصل، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، بدلا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم لعام 1445 هجرية، طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية.

 

لا يفوتك||

 

txt

الحكومة تعلن موعد إجازة رأس السنة الهجرية وثورة يوليو

txt

إجازة رأس السنة الهجرية وثورة 23 يوليو في هذا الموعد| وهؤلاء محرومون بالقانون

كما قرر رئيس مجلس الوزراء أن يكون يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو. 

 

قانون الخدمة المدنية 

حدد قانون  الخدمة المدنية ضوابط وآليات الإجازات مدفوعة الأجر، حيث نصت المادة 47 من القانون على أن: 

يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف فى هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع منحه أجرًا مماثلاً مضافًا إلى أجره المستحق أو إجازة عوضًا عنها.

وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن.

 

قانون العمل الجديد

منح قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 العاملين بالقطاع الخاص مزايا عديدة وتسهيلات في آلية الحصول على إجازات.

تكون مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يومًا متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يومًا فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.

رئيس مجلس الوزراء رأس السنة الهجرية ثوره 23 يوليو موعد إجازة رأس السنة الهجرية إجازة رأس السنة الهجرية المصالح الحكومية الخدمة المدنية قانون العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلن موعد إجازة رأس السنة الهجرية وثورة يوليو

بصورة ساخرة.. إمام عاشور يرد على أنباء توقيعه للأهلي

طاقم حكام قمة الأهلي والزمالك الـ 126 كاملا في الدوري غدا| الأسماء

صور فاضحة في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري وثرية عربية تنتهي بفضيحة

شوبير: سيف الجزيري يحل أزمة إيقاف القيد في الزمالك

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب مجددا وهذه قيمة عيار 21 الآن

المادة 6.. الزمالك مهدد بالإحالة للانضباط في قمة الأهلي 126| تفاصيل

صافرة القمة تثير أزمة.. اتحاد الكرة يصدم الزمالك أمام الأهلي

ترشيحاتنا

الكرملين يرد على شائعات وصول مجموعة فاجنر إلى قاعدة نووية روسية

مصر للطيران تختتم غدا الجسر الجوي لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة

الأفاعي والحيوانات السامة تنتشر في دولة عربية

وزير الرياضة: فخور بتنظيم مصر بطولة العالم للخماسي الحديث وحصد أول ميدالية

فشلت في الصعود بـ مصر | أسعار الذهب عالميا في أعلى مستوى لها من 3 أسابيع

من المسرح إلى البوكس.. كواليس اقتياد حسن شاكوش من فيلته للقسم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو صدم البريطانيين.. سائق يلقي سيدة معاقة من الكرسي المتحرك

من المسرح إلى البوكس.. كواليس اقتياد حسن شاكوش من فيلته للقسم

احذر.. ظهور هذه العلامات دليل على إصابتك بسرطان القولون

مشهد لممثل هندي في مسلسل كوري شهير يثير غضب العرب.. اعرف القصة

فيديو

وقف القيد في الزمالك.. شيكابالا تاريخ من العشق والغرامات / فيديو جراف

فيضانات عارمة تهدد هذه الدول | تفاصيل ظاهرة آل نينو

المرض نهش جسده.. تطورات جديدة بأزمة ايمان البحر درويش الصحية

فيضانات وانهيارات أرضية في ثلاث دول| ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ