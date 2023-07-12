إجازة رأس السنة الهجرية وثورة 23 يوليو في هذا الموعد| وهؤلاء محرومون بالقانون

تشغل الإجازات الرسمية للموظفين بالقطاعات الخاصة والعاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال شهر يوليو الجاري 2023 بال الكثيرين .

ومن المقرر أن يصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بترحيل إجازة رأس السنة الهجرية ليوم الخميس الموافق 20 يوليو الجاري 2023 ، واعتباره إجازة رسمية، بدلا من إجازة رأس السنة الهجرية الرسمي يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو الجاري ،لسابق نهج رئيس الوزراء بإصدار قرارات بترحيل الإجازات والعطلات الرسمية التي يتصادف وجودها خلال أيام الأسبوع إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع الذي تكون فيه هذه الإجازة.

كما ستحل علينا ذكرى ثورة 23 يوليو في يوم الأحد، والتي من المقرر أن تكون إجازة رسمية أيضا للعاملين بالدولة والقطاعات الخاصة .

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موظفو الحكومة

تضمن قانون الخدمة المدنية ، عدة حالات تحرم العاملون بالجهاز الإدارى للدولة وشركات قطاع الأعمال العام من حق الحصول على الإجازات الرسمية مع منحهم أجرا مضاعفا حسب حاجة العمل إليهم في هذه العطلات .

نص قانون الخدمة المدنية على أن يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

و للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.

موظفو القطاع الخاص

طبقا لـ قانون العمل، فإن للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات، والأعياد، والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

كما يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه 35% عن ساعة العمل النهارية، و70% عن ساعة العمل الليلية، تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التإلى، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.

موظفون محرمون من إجازة رأس السنة وذكرى ثورة 23 يوليو 2023

يحق لصاحب العمل أن يستدعي العامل للمنشأة في يوم الإجازة الرسمية إذا تطلب الأمر وجوده، ويحصل العامل على مثلي الأجر عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيها للعمل.