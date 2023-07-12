عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إجازة رأس السنة الهجرية وثورة 23 يوليو في هذا الموعد| وهؤلاء محرومون بالقانون

إجازة رأس السنة الهجرية
إجازة رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة 23 يوليو

تشغل الإجازات الرسمية للموظفين بالقطاعات الخاصة والعاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال شهر يوليو الجاري 2023 بال الكثيرين . 

 

ومن المقرر أن يصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بترحيل إجازة رأس السنة الهجرية ليوم الخميس الموافق 20 يوليو الجاري 2023 ، واعتباره إجازة رسمية،  بدلا من إجازة رأس السنة الهجرية الرسمي يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو الجاري ،لسابق نهج رئيس الوزراء بإصدار قرارات بترحيل الإجازات والعطلات الرسمية التي يتصادف وجودها خلال أيام الأسبوع إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع الذي تكون فيه هذه الإجازة.

 

كما ستحل علينا ذكرى ثورة 23 يوليو في يوم الأحد، والتي من المقرر أن تكون إجازة رسمية أيضا للعاملين بالدولة والقطاعات الخاصة .

 

لا يفوتك || 

 

txt

النشرة الدينية .. بدائل الشبكة الذهب للمقبلين على الزواج .. أدعية رأس السنة الهجرية الجديدة .. بالخير والبركة والرزق والسعادة

txt

أدعية رأس السنة الهجرية الجديدة.. بالخير والبركة والرزق والسعادة

txt

الإفراج عن بعض المسجونين بمناسبة عيد الأضحى 2023 وثورة 23 يوليو

 

موظفو الحكومة 

 

تضمن قانون الخدمة المدنية ، عدة حالات تحرم العاملون بالجهاز الإدارى للدولة وشركات قطاع الأعمال العام من حق الحصول على الإجازات الرسمية مع منحهم أجرا مضاعفا حسب حاجة العمل إليهم في هذه العطلات .

 

نص قانون الخدمة المدنية على أن يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

 

و  للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.

 

موظفو القطاع الخاص 

 

طبقا لـ قانون العمل، فإن للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات، والأعياد، والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

 

كما يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه 35% عن ساعة العمل النهارية، و70% عن ساعة العمل الليلية، تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التإلى، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.

 

موظفون محرمون من إجازة رأس السنة وذكرى ثورة 23 يوليو 2023

 

يحق لصاحب العمل أن يستدعي العامل للمنشأة في يوم الإجازة الرسمية إذا تطلب الأمر وجوده، ويحصل العامل على مثلي الأجر عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيها للعمل.

الإجازات الرسمية مصطفى مدبولي صاحب العمل قانون العمل مجلس الوزراء قانون الخدمة المدنية الجهاز الإداري للدولة الخدمة المدنية إجازة رسمية إجازة رأس السنة الهجرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بصورة ساخرة .. إمام عاشور يرد على أنباء توقيعه للأهلي

صور فاضحه في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري و ثرية عربية تنتهي بفضيحة

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب مجددا وهذه قيمة عيار 21 الآن

سيف الجزيري يحل أزمة إيقاف القيد في الزمالك

أحدهم مفاجأة.. كولر يطلب ضم 3 لاعبين ضمن صفقات الأهلي الجديدة

مفاجأة بحكم الـ var.. اتحاد الكرة يكشف عن طاقم قمة الأهلي والزمالك

صافرة القمة تثير أزمة .. اتحاد الكرة يصدم الزمالك أمام الأهلي

صدمة لعشاق الأحمر.. شوبير يفجر مفاجأة حول ضم الأهلي لنجم الزمالك السابق

ترشيحاتنا

النهاردة عيد.. شاهد فرحة طلاب الثانوية الأزهرية بانتهاء الامتحانات

مضبطة مجلس الأمة تثير أزمة في الكويت.. والغانم يكشف الحقيقة لـ الشعب

تحرك عاجل من الأمم المتحدة بسبب حرق القرآن الكريم في السويد

ضبط 4 تجار مخدرات يغسلون 100 مليون جنيه في شراء السيارات

بحضور مصطفى فتحي بيراميدز يكرم الفريق.. صور

ينشرون الأكاذيب.. سفير روسيا لدي واشنطن ينتقد موقف حلف الناتو المعادي لموسكو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخصائية تربية توضح دور اللعب الحر في تنمية مهارات الطفل العقلية والجسدية

النهاية سارة.. سقوط طفل 328 قدما في فوهة بركانية بجزر جالاباجوس| صور

انتبه.. تعبك في الحر إشارة لحالات صحية مقلقة| اعرف إزاى وإمتى

من غير ما تحتاري.. أعراض الحمل في الأسبوع الأول

فيديو

وقف القيد في الزمالك.. شيكابالا تاريخ من العشق والغرامات / فيديو جراف

فيضانات عارمة تهدد هذه الدول | تفاصيل ظاهرة آل نينو

المرض نهش جسده.. تطورات جديدة بأزمة ايمان البحر درويش الصحية

فيضانات وانهيارات أرضية في ثلاث دول| ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ