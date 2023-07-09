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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اعرف حقك.. بدائل العمل فى الإجازات والعطلات الرسمية

الإجازات الرسمية
الإجازات الرسمية

تعد العطلات والإجازات الرسمية من بين الأمور الهامة التى تشغل بال المواطنين حيث أن الإجازات الوطنية والرسمية تعد إجازة مدفوعة الأجر.

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الإجازات والعطلات الرسمية المدفوعة 


ويشهد شهر يوليو منذ بدايته العديد من الإجازات الرسمية التي تمنحها الحكومة من بينها إجازة العيد التي استمرت حتي 3 يوليو للقطاع الحكومي فيما منحت القطاع الخاص حتي 2 يوليو كما أن شهر يوليو يشهد اجازتين أيضا رسميتين.


وقد يضطر بعض العاملين فى القطاع الخاص إلي العمل خلال الإجازة أو العطلات الرسمية والتي يمكن استبدالها بأيام أخري.


استبدال الإجازات الرسمية 


وقد اوضح القانون إمكانية استبدال الإجازات بمقابل مادي حيث أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في أيام العطلات الرسمية والدينية والوطنية، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي المقابل يستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر، وفق قانون العمل.

ويأتي استبدال الإجازات للعامل في ضوء حفظ حقوق العاملين بالحصول على إجازة بدلا من اليوم الذي تم تشغيلهم فيه بشكل اضطراري لحاجة العمل.

الإجازات الرسمية في شهر يوليو

ويسعي الكثير من المواطنين إلي قضاء الإجازات الرسميه والعطلات الاسبوعية مع الأسرة أو التنزه أو الخروج مع الأصدقاء والاقارب.


وتتضمن الإجازات الرسمية فى شهر يوليو بخلاف يومي الجمعة والسبت كإجازات أسبوعية مايلي :-

- ويحصل المواظفين فى القطاع الحكومة والخاص علي إجازة بمناسبة يوم الأربعاء 19 يوليو حيث أنه يوم إجازة رسمية بمناسبة العام الهجري الجديد.

- كما تتضمن الإجازات الرسمية فى شهر يوليو يوم السبت 23 يوليو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى  ثورة 23 يوليو 1952.

الإجازات الرسمية المتبقية فى عام 2023

وتتنوع الإجازات المتبقية فى 2023 مابين إجازات دينية ووطنية وإجتماعية بالإضافة إلى الإجازات الأسبوعية على مدار كل شهر والتي تشمل الجمعة والسبت.

ويتبقي للمواطنين خلال عام 2023 هذه الإجازات

- تتضمن الإجازات المتبقية فى عام 2023 إجازة الأربعاء 27 سبتمبر، بمناسبة الاحتفال بعيد المولد النبوي الشريف.

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- وفى أخر العطلات الرسمية لعام 2023 تأتي إجازة الجمعة 6 أكتوبر، بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973).

كما يحصل المواطنين على يومان إجازة أسبوعية وفيما يخص الإجازات الرسمية فإنها مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين العام والخاص والجهاز الإداري للدولة.

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