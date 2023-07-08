أنشطة وفعاليات فنية تقدمها قصور الثقافة خلال إجازة الصيف مجانا

تستعد الهيئة العامة لقصور الثقافة لإجازة فصل الصيف بالمدارس، بمجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، التى تجوب بها الهيئة محافظات وقرى أقاليم مصر، لنشر المعرفة، ورفع الوعى، وبناء الإنسان، وتحقيق مبدأ العدالة الثقافية

ومن المقرر أن تنظم الهيئة فى هذا الإطار مجموعة من القوافل الثقافية، تتجه إلى المناطق المحرومة ثقافيًا، لتقديم لهم خدمات متنوعة، والكشف عن المواهب من أبناء تلك المواهب وتنميتها ورعايتها، وذلك فى إطار دعم الدولة المصرية للمواطن، والحفاظ على أبنائها من الأفكار الظلامية.

كما تقدم الهيئة العديد من العروض المسرحية، فى المحافظات، لتشجيع الأطفال، والأبناء، على العودة للمسرح، اعتبارا من أنه أبو الفنون، ويرافق ذلك العديد من معارض الكتب الخاصة بقصور الثقافة، لتقديم إصداراتها بأسعار مخفضة، وإيصال الكتاب إلى القارئ أيا كان مكانه.

وتحرص قصور الثقافة على تقديم العديد من الورش فى تلك الفترة، سواء ورش رسم، أو عمارة، أو حرفية، والتى تهدف إلى الحفاظ على الحرف التراثية، وإعادة إحيائها اعتبارا من أنها تراث قومي لابد من الحفاظ عليها وتعريف كل الأجيال القادمة به، كذلك تعليم السيدات من تلك القرى بعض من الحرف التراثية، وتسويق منتجاتهم الحرفية في المعارض المختلفة.

وتقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الندوات التوعوية، والتثقيفية للجمهور، إلى جانب الأمسيات الشعرية للشعراء سواء أبناء المحافظة التي تقوم فيها الفعاليات أو من محافظات أخرى يتم استضافتهم، كما تحتفي الهيئة برموز كل محافظة، من خلال عقد ندوات حولهم، وتكريمهم.

كما تشارك فى الفعاليات التى تقدمها الهيئة خلال إجازة الصيف، فرق الفنون الشعبية التابعة لها، والتى تتألق فى العروض المختلفة الخاصة بها، إلى جانب فعاليات مخصصة للطفل، بمشاركة المركز القومى لثقافة الطفل، التابع للمجلس الأعلى للثقافة.