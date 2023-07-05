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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد العيد| الموظفون على أعتاب 10 أيام إجازة خلال هذا الشهر

اجازات شهر يوليو
اجازات شهر يوليو

ينتظر المصريين عطلات إجازة جديدة خلال الفترة المقبلة، من أجل الاستفادة منها للسفر وقضاء الصيف على الشواطئ بمختلف المدن الساحلية، وربما لا يعلم الكثير أن ما زال هناك ما يقرب من 10 إجازات ما بين العطلات الأسبوعية وإجازتي رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة 23 يوليو 1952.

اجازات شهر يوليو 

أيام الاجازة المرتقبة بشهر يوليو

ويستفيد من أجازة شهر يوليو المرتقبة جميع الموظفين والعاملين بالدولة، ومن خلال هذا الموضوع نرصد لكم أيام الاجازة التي سيستفيد بها المواطنين.

الاجازة الأسبوعية بشهر يوليو

- الجمعة 7 يوليو 2023، عطلة أسبوعية

- السبت 8 يوليو 2023، عطلة أسبوعية

- الجمعة 14 يوليو 2023، عطلة أسبوعية

- السبت 15 يوليو 2023، عطلة أسبوعية.

- الجمعة 21 يوليو، عطلة أسبوعية

- السبت 22 يوليو، عطلة أسبوعية

- الجمعة 28 يوليو، إجازة أسبوعية

- السبت 29 يوليو، إجازة أسبوعية

أجازة رأس السنة الهجرية

الخميس 20 يوليو، بدلا من الأربعاء 19 يوليو، حيث الاحتفال برأس السنة الهجرية الجديدة لعام 1445 هجريًا، وذلك بعد قرار من رئيس مجلس الوزراء بترحيل الإجازة.

ثورة 23 يوليو

الخميس 27 يوليو بدلا من الأحد 23 يوليو، حيث الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، وذلك بعد قرار من رئيس مجلس الوزراء بترحيل الإجازة.

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إجازات أخرى خلال عام 2023

وبخلاف إجازات شهر يوليو، هناك عطلات أخرى حتى نهاية العام 2023،  لعل أبرزها:

إجازة المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 27 سبتمبر.

إجازة عيد القوات المسلحة الجمعة 6 أكتوبر، ومن المتوقع أن تكون الخميس 5 أكتوبر، نظرًا لأنّ الجمعة إجازة رسمية.

أسعار المصايف لعام 2023

ومن المفترض ان يستغل المواطنين تلك العطلات في السفر إلى الاماكن السياحية والمصايف، ونرصد لكم خلال السطور التالية أسعار المصايف لعام 2023.

أسعار مصيف الإسكندرية 2023

كشفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، عن أسعار مصيف الإسكندرية 2023، مؤكدة أنها لم تتغير عن العام الماضي، كما أنها مقسمة إلى 4 فئات كالتالي:

- شاطئان مجانيان بدون أي رسوم للدخول.

- شواطئ الإسكندرية العامة بقيمة تذكرة 5 جنيهات للفرد.

- شواطئ مميزة تتراوح تذكرتها من 10 إلى 15 جنيها للفرد.

- شواطئ سياحية بقيمة 25 جنيها للفرد.

اسعار المصايف 

أسعار مصيف مطروح 2023

وعلى غرار الإسكندرية فإن أسعار مصيف مطروح 2023، تتمثل في تكلفة دخول الشواطئ إضافة إلى إيجار الشقق، ناهيك عن الفنادق التي تحوي شواطئ داخلية، بحسب شركات السياحة في مطروح التي أوضحت أن الأسعار تتمثل في التالي:

- شقة مصيف مطروح مكونة من غرفتين ومطبخ ومفروشة بمختلف الكماليات، وتكلفة هذه الشقة في 8 أيام و7 ليال هو 2950 جنيها.

- سعر الشقة الداخلية بالليلة من 250 جنيها.

- سعر الليلة بفنادق مطروح بـ500 جنيه للفرد، بينما الغرفة المزدوجة من 800 جنيه.

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