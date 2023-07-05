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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية| أمانة الباحة تبرم 170 عقدا استثماريا خلال إجازة عيد الأضحى

الباحة
الباحة

أبرمت أمانة منطقة الباحة بالمملكة العربية السعودية،  خلال إجازة عيد الأضحى المبارك أكثر من 170 عقداً استثمارياً لمختلف الأنشطة بقيمة تتجاوز 3 ملايين و 150 ألف ريال.

وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، نوه أمين الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أنه تم الانتهاء من تهيئة وتجهيز أكثر من 300 حديقة ومتنزهاً وساحة بلدية ومواقع للفعاليات والمهرجانات.

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كما تم توفير الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين والزوار عبر تقديم أكثر من 1000 خدمة صيانة، وتجهيز وتحسين المواقع المستهدفة لاستقبال الزوار.

وأشار إلى تنفيذ أكثر من 600 جولة رقابية ميدانية، تم من خلالها ضبط أكثر من 149 مخالفة اتخذت حيالها الإجراءات النظامية اللازمة، كما تم استقبال وإصدار ومعالجة ما يزيد على 100 رخصة إنشائية، وقرارات مساحية تشمل المساكن والمحطات والأراضي.

إضافة إلى إجراء أكثر من 150 زيارة تفتيشية فنية على محطات الوقود للتحقق من تطبيق كود البناء السعودي, وتم من خلال منصة "ممتثل" رصد ومعالجة ما يزيد على 200 موقع، كما استقبلت الأمانة أكثر من 600 بلاغ أثناء الإجازة تم على الفور معالجة ما نسبته 90% منها مع استمرار عمالة ما تبقى من إجمالي تلك البلاغات.

السعودية منطقة الباحة عيد الأضحى المبارك أجازة عيد الأضحى أمانة منطقة الباحة

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