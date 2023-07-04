الاحتياط الفيدرالي الأسترالي يثبت أسعار الفائدة | تفاصيل

أعلن مصرف الاحتياط الفيدرالي الأسترالي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي، عن إبقاء سعر الفائدة الرسمي دون تغيير عند 4.1%، بعد 12 زيادة في أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية.



وأكد حاكم مصرف الاحتياط الدكتور فيليب لوي، بعد اجتماع مجلس إدارة المصرف الشهري اليوم، أن مجلس إدارة مصرف الاحتياط ملتزم بعمل ما هو ضروري لضمان عودة التضخم في أستراليا إلى النسبة المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.

وعلى صعيد منفصل، وجه رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، قبل أيام، تهنئة للمسلمين في أستراليا والعالم بحلول عيد الأضحى المبارك.

وقال ألبانيزي في بيان صادر عن مكتبه "إنه لمن دواعي سروري البالغ أن أبعث بأطيب تمنياتي لكل من يحتفل بعيد الأضحى المبارك. أتمنى أن تكون احتفالاتكم مع العائلة والأقارب والأصدقاء مملوءة بالفرح".

وأضاف “لدى جميع الأستراليين الكثير ليحتفلوا به، ولديهم الكثير ليفخروا به”، لافتًا إلى أن إسهامات المسلمين الأستراليين لعبت دوراً حيوياً في تعزيز وإثراء مجتمع أستراليا المتنوع، متمنيًا للجميع عيداً مباركاً.