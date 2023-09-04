هاني عادل: سميت مشروعي الغنائي بالرجل الرمادي ودياموند عبود ممثلة شاطرة| حوار

يعيش الفنان هاني عادل حاليًا حالة انتعاشة فنية بين التمثيل والغناء، بعد انتهائه من تصوير فيلم Hidden Strike والذى تعاون فيه من النجم العالمى جاكى شان، إلى جانب انشغاله بتصوير مشاهده في الجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا" مع الفنانة هند صبري، بجانب تحضيره لألبوم غنائي جديد مع فرقة وسط البلد، خرجت أولى أغانيه للنور بعنوان "ع الوعد"، وتعاونت خلالها الفرقة مع الفنانة اللبنانية دياموند عبود.

وكشف هانى عادل، فى حوار خاص لصدى البلد كواليس تعاونه من النجم العالمى جاكى شان ولقائه الأول به ، إلى جانب تعاونه مع زوجته دياموند عبود فى فيلم "ارزة" .

نص الحوار :

هانى عادل عن مشاركته في فيلم Hidden Strike : كنت خايف بسبب التنمر

تحدث الفنان هانى عادل عن كواليس مشاركته في فيلم "Hidden Strike" النجمين جاكى شان وجون سينا والذى يعرض على منصة Netflix .

وقال هانى عادل فى تصريحات لعدسة صدى البلد :" ترشيحى للفيلم كان عن طريق مدير اعمالى ،شركة الإنتاج تواصلوا معاه وبعت لهم مجموعة من أعمالى ".

وأضاف هانى عادل :" مكنتش عايز أسافر، وكنت خايف أمثل بالانجليزى بسبب التنمر وصديق ليا لايف كوتش هواللي شجعني اني أنزل اروح السفارة".

هانى عادل يكشف كواليس لقائه الأول بـ جاكى شان

تحدث الفنان هاني عادل عن كواليس مشاركته في فيلم "Hidden Strike" الذى جمعه بالنجمين جاكى شان وجون سينا والذى يعرض على منصةNetflix.

وقال هانى عادل لعدسة صدى البلد :" لما دخلت اللوكيشن قابلت الفنانة ليلى عزالعرب وشعرت بالاطمئنان.

وأضاف هانى عادل فى حواره لعدسة صدى البلد:" ثم دخل جون سينا ليرحب بى وقال أهلا بك يا صديقى ".

هاني عادل: لهذا السبب سميت مشروعي الغنائي بالرجل الرمادي

كشف الفنان هانى عادل عن تفاصيل مشروعه الغنائي المستقل الذي يحمل أسم "الرجل الرمادى"، وسبب تسميته بهذا الاسم.

وقال هانى عادل لعدسة صدى البلد :" فكرة مشروع الرجل الرمادى بدأت من الأغانى المستقلة اللى بقدمها سواء فى الأفلام أو لوحدى ،الجمهور بيحب يسمعها فى الحفلات".

وأضاف هانى عادل :" واحترامًا لكيان وسط البلد قررت اعمل مشروع "الرجل الرمادى".

وعن سبب تسميته بهذا الاسم أوضح هانى عادل فى تصريحاته لعدسة صدى البلد:"استوحيت اسمه من لون شعري،واللون الرمادي هو أكثر الألوان تميزا".



هاني عادل يكشف تفاصيل أغنية "ع الوعد" لفريق وسط البلد

كشف الفنان هانى عادل، عن تفاصيل أغنية "ع الوعد" لفريق وسط البلد.

وقال “عادل”، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، "أحمد عمر عمل مزيكا وسمعهالى وغنيت عليها، ودياموند سمعتها،وكتبت نص شعر باللبناني".

وأضاف هانى عادل "كلمات الأغنية بتتكلم عن بنت كبرت ونسيت حلمها والحلم بينده عليها مش عن قصة حب بين ولدوبنت".

هاني عادل: وسط البلد مهدت الطريق للفرق المستقلة في مصر

كشف الفنان هاني عادل تفاصيل ألبوم وسط البلد واستعدادهم لطرح أغنية جديدة الشهر المقبل.

وقال هاني عادل فى تصريحات لعدسة صدى البلد :" بنحضر حاليًا للألبوم الجديد وهنطرح ثاني أغنية الشهر المقبل ،وسيتم طرح أغانى الألبوم على فترات فى خلال 6 شهور".

وأضاف هاني عادل :" فريق وسط البلد من تاريخ كبير ومن أجمد الفرق ومهدت الطريق للفرق المستقلة فى مصر ،وبتحرص على التجديد دائمًا ".

هانى عادل عن زوجته دياموند عبود: ممثلة شاطرة وبخاف أمثل قدامها

كشف الفنان هانى عادل عن تعاونه مع زوجته الفنانة اللبنانية فى دياموند بو عبود فى فيلم "ارزة".

وقال هانى عادل ، فى تصريحات لعدسة صدى البلد:" تعاونت مع زوجتى دياموند فى فيلم "ارزة" من خلال الموسيقى التصويرية ،الفيلم عالمى ومن المقرر طرحه قريبا ودور دياموند عبقرى".

وأضاف هانى عادل، فى تصريحاته لعدسة صدى البلد :" دياموند عبود ممثلة شاطرة وبقولها "أنا بخاف أقف أمثل قدامك ".

هانى عادل يكشف تفاصيل التحضير للجزء الثاني من مسلسل البحث عن علا

كشف الفنان هانى عادل عن تفاصيل تحضيره للجزء الثانى من مسلسل "البحث عن علا"، والمقرر عرضه على منصة نيتفليكس.

وقال هانى عادل فى تصريحات لعدسة صدى البلد : " بصور الجزء الثانى من مسلسل "البحث عن علا" ، عايز أقول للناس اللى هاجمت شخصية هشام ، إنه تعرض للموت".

وأضاف هانى عادل، فى تصريحاته لعدسة صدى البلد :" البنى أدم بعد الأزمات وخصوصا تعرضه للموت بيغير حياته حتى لو أفكاره غلط وده اللى حصل لهشام".