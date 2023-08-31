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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاني عادل: وسط البلد مهدت الطريق للفرق المستقلة في مصر| فيديو

صدى البلد

كشف الفنان هاني عادل تفاصيل ألبوم وسط البلد واستعدادهم لطرح أغنية جديدة الشهر المقبل.

وقال هاني عادل فى تصريحات لعدسة صدى البلد :" بنحضر حاليًا للألبوم الجديد وهنطرح ثاني أغنية الشهر المقبل ، وسيتم طرح أغانى الألبوم على فترات فى خلال 6 شهور".

وأضاف هاني عادل :" فريق وسط البلد من تاريخ كبير ومن أجمد الفرق ومهدت الطريق للفرق المستقلة فى مصر ، وبتحرص على التجديد دائمًا ".

يشارك الفنان هاني عادل في أول فيلم أجنبي له بعنوان "Hidden Strike"، بالتعاون مع جاكي شان وجون سينا والمقرر عرضه قريبا على منصة نتفليكس.

ويعد فيلم Hidden Strike أول فيلم يجمع بين  جاكي شان وجون سينا في عمل فني، ويدور في إطار من الأكشن والكوميديا ومن المقرر عرضه عالميًا اليوم على منصة نتفليكس، ويضم الفيلم عدد كبير من النجوم، أبرزهم بيلو أسبيك وتيم مان وراشيل هولواي ومايكل كولتس.

هانى عادل 

ويعيش هاني عادل حاليًا حالة انتعاشة فنية بين التمثيل والغناء، مع انشغاله بتصوير مشاهده في الجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا" مع الفنانة هند صبري، بجانب تحضيره لألبوم غنائي جديد مع فرقة وسط البلد، خرجت أولى أغانيه للنور بعنوان "ع الوعد"، وتعاونت خلالها الفرقة مع الفنانة اللبنانية دياموند عبود.

 

الفنان هانى عادل Hidden Strike فرقة وسط البلد فيلم Hidden Strike مسلسل البحث عن علا منصة نتفليكس

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