4015 مستفيدًا من أعمال أول أيام الأسبوع الخامس لـ "بلدي أمانة" في القصير

نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحر الأحمر، اليوم، فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدي أمانة" في مدينة القصير جنوب المحافظة.

استهدفت الحملة اليوم 4015 من السيدات والرجال والأطفال، من خلال 1135 زيارة، وشارك فيها 13 من الرائدات والمتطوعات بفرع المجلس.

تهدف الحملة إلى تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين. كما تهدف إلى رفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع، خاصة في ظل الأزمات العالمية.