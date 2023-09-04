مفيدة شيحة تفتح النار على أنغام: خسرت لقب صوت مصر

علقت الإعلامية مفيدة شيحة، عن مقابلة الفنانة أنغام فى إحدي المقابلات الإعلامية وتحدثها عن حياتها الشخصية، قائلة: “أستوقفني كلمة أنا مش شاطرة فى إختياري للعلاقات العاطفية أو الرجال فى حياتي".

وتابعت شيحة: وفى حقيقة الأمر أري أن اللقاء الذى أقامه أنس مع أنغام بغض النظر عن كل المشاكل ولكني اعترض فى نقطة أنها طفلة تتحدث عن ماضي فى شكل أنثي، ولكن ما زالت الطفلة هي من تتكلم”.

وأضافت الإعلامية مفيدة شيحة، خلال برنامجها “الستات” المذاع عبر فضائية “النهار”: “أنغام بهذا الحجم والقيمة والتنافس الشديد على أني أقدر أقول أنها صوت مصر وإختلاف بينها وبين أى شخص أخر بما فيهم شيرين، كانت المثالية كانت المثالية ولم يكن أحد يخترق المشاكل الموجود داخل الإنسان لأنها تمثل شئ أكبر من كدا، وعمرنا ما شوفنا أم كلثوم فى لقاء تتحدث عن مشاكل شخصية أو عاطفية”.

وتابعت الإعلامية مفيدة شيحة: “وجود أنغام فى هذا الحوار على الرغم من أنه جيد إلا أنه جعلكي زينا زي كثيرون من الناس الذين فتحوا قلبهم وتحدثوا عن مشاكل خاصة أفقدهم المثالية التي كانت من الممكن أن تضعك فى ترشيح صوت مصر، وتلك وجهة نظري”.

وأشارت: “أنغام فى هذا الحوار قالت الكثير من الكلام، ولو جينا قارنا بشيرين فى حوارات، شيرين تحدثت بعاطفتها أكثر، ولكني شعرت أن أنغام تتحدث بعقلها أكثر ، وهي كانت عارفة كويس هي بتديني أيه، ولكن وجهة نظري أن اللي عايز يعمل حوار ويتكلم فيه عن أى نوع من المشاكل اللي عدا عليها سنوات كثيرة يجب أن يكون لها غرض وهو أن أنغام من كثر المثالية اللي وضعناها، حبت أنها تقول أنها إنسانة ولديها مشاكل، خسرها أيه أن للأسف لمن يريد لقب صوت مصر، يجب عليه أن يكون مثالي”.