التنمية المحلية: تسليم محطة الفرز الأولي برأس سدر لمحافظة جنوب سيناء غداً

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أنه سيتم تسليم محطة الفرز الأولي للمخلفات الصلبة بمدينة (رأس سدر )بمحافظة جنوب سيناء غداً الثلاثاء الموافق 5-9-2023 ، كما تم الانتهاء من أعمال رفع كفاءة محطة الفرز الأولي بمدينة (أبورديس) بمحافظة جنوب سيناء حيث تم الإنتهاء من كافة الأعمال المدنية، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمحطتين 7,5 مليون جنيه، وذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع، لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للنهوض بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف محافظات الجمهورية لإحداث تحسن مستمر فى مستوى تلك الخدمة التي تمس حياة المواطنين فى الشارع المصري بصفة مستمرة بما يساهم فى عودة الشكل الجمالى للشوارع الرئيسية والفرعية والمدن والمراكز والأحياء والقرى بما يحقق فى النهاية رضا المواطنين عن تلك الخدمة التى تقدمها الدولة.

وقال وزير التنمية المحلية، إن اللجنة المشكلة من وزارات التنمية المحلية والبيئة والدفاع ممثلة في (الكلية الفنية العسكرية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة) والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري ومحافظة جنوب سيناء، والتي تختص بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة ستقوم بتسليم محطة الفرز الأولى بمدينة رأس سدر إلى المحافظة، مؤكدًا على الأهمية القصوى التي توليها الوزارة لتحقيق الاستفادة المثلى من جميع مشروعات البنية التحتية التي تم تنفيذها في إطار منظومة المخلفات الصلبة الجديدة طبقا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعادة الشكل الجمالى والحضارى للشارع المصرى فى كافة المحافظات.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنه تم الإنتهاء في محطة الفرز الأولي للمخلفات الصلبة بمدينة رأس سدر من توريد وتركيب (سير فرز بأبعاد 16 م طول * 1.2 م عرض) بالإضافة إلى سور سلك شبكي على السور القائم بالمصنع بإرتفاع 1,5 متر على كامل محيط المصنع بإجمالي 580 متر، كما تم توريد وتركيب مظلة معدنية لتغطية خط الفرز على مساحة 100 م2، وتركيب مظلة معدنية لتغطية المفروزات على مساحة 75 م2، توريد وتركيب لوحة كهرباء لتشغيل خط سير الفرز ،كما تم توريد المعدات اللازمة لمحطة الفرز الأولي بمدينة (راس سدر) وتتضمن ميني لودر زاحف (compact loaders) + شوكة ،وعدد (2) مكبس معادن ،و (2) مكبس مفروزات خفيفة ، ومولد 100 ك.ف.أ (PRIME POWER) بخزان وقود 500 لتر.

ولفت اللواء هشام آمنة ، إلى أن محطة الفرز الأولى بمدينة (أبورديس) تم الإنتهاء من كافة الأعمال المدنية وتشمل توريد وتركيب سور سلك شبكي على السور القائم بالمصنع بإرتفاع 1,5 متر على كامل محيط المصنع بإجمالي 580 متر، وتوريد وتركيب بوابات حديدية لجميع المخارج، ومظلة معدنية لتغطية المعدات والمولد على مساحة 50 م2، و مظلة معدنية لتغطية المفروزات على مساحة 75 م2، كما تم توريد وتركيب خزانات مياة بالمواتير تكفي إستهلاك المحطة بسعة لا تقل عن 200000 لتر بكافة مشتملاته، مشيراً الى انه تم توريد المعدات لها وهى ميني لودر زاحف (compact loaders) + شوكة ،وعدد (2) مكبس معادن ،و (2) مكبس مفروزات خفيفة ،ومولد 100 ك.ف.أ (PRIME POWER) بخزان وقود 500 لتر .



وأشار وزير التنمية المحلية إلى الجهود المبذولة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة جنوب سيناء حيث يبلغ إجمالي حجم الإستثمارات المُقدمة لها 146 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه يتم حالياً إنشاء مدفن صحي بمدينة رأس سدر بتكلفة 60 مليون جنيه ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظة، هذا بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة محطة الفرز الأولي بمدينة نويبع بتكلفة 3,75 مليون جنيه، كما أنه تم الإنتهاء من تنفيذ وتسليم المدفن الصحي الآمن بمدينة شرم الشيخ بتكلفة 35 مليون جنيه والمدفن الصحي الآمن بمدينة الطور بتكلفة 35 مليون جنيه ومحطة الفرز الأولي بمدينة الطور بتكلفة 3,75 مليون جنيه.

ووجه وزير التنمية المحلية بسرعة تشغيل كافة مواقع تدوير ومعالجة المخلفات التي يتم الانتهاء من تسليمها للمحافظات بما يضمن تعظيم الاستفادة من مخرجات المخلفات من سماد عضوي، ووقود بديل، ومفروزات، وتشجيع الفرص الاستثمارية، وتعظيم العائد الاقتصادي منها، وايضاً العمل على تشغيل وتأهيل وإنشاء مرافق معالجة المخلفات والتخلص الآمن من المرفوضات، والادارة السليمة لمواقع التخلص النهائي، بالإضافة إلى القضاء على المقالب العشوائية والمكشوفة، والقضاء نهائيًا على ممارسات الحرق العشوائي للمخلفات داخل نطاق الخدمة.

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