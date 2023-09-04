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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير العمل يزور أكبر مجمع للإصدارات الذكية والمؤمنة في الشرق الأوسط.. صور

صدى البلد

التقى حسن شحاتة وزير العمل ،اليوم الإثنين، اللواء أحمد عبدالسلام،الرئيس التنفيذي لمجمع الإصدارات الذكية والمؤمنة للتعاون ،وللإستفادة بالإمكانات المتميزة للمجمع ،بما يدعم خطة الوزارة للميكنة والتحول الرقمي وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية التي يقدمها المجمع.

 تناول الاجتماع كيفية التنسيق بشأن إصدار وتأمين كافة المخرجات والوثائق الثبوتية الخاصة بالوزارة من خلال المجمع، بما يضمن تحقيق التأمين والسرية للبيانات، فضلاً عن تحقيق أعلى درجة من الشفافية بين المواطن والحكومة من خلال تلك الوثائق المؤمنة.                                                                        

وعلى هامش اللقاء تبادل الوزير والمدير التنفيذي للمجمع الدورع التذكارية .

وأوضح عبدالوهاب خضر،المتحدث الرسمي بإسم وزارة العمل أنه عقب الإجتماع تفقد الوزير يرافقه اللواء أحمد عبدالسلام،كافة أقسام المجمع والذي تبلغ مساحته 570 الف متر مربع ،وتفقد مراحل الانتاج بالمجمع والٱصدارت المميكنة،وبطاقات الهوية وجوازات السفر والبنكنوت؛ وشاهد الوزير مراحل العمل والتحضير الخاصة بالوثائق المؤمنة وصولاً إلى خروج الشهادات والمستندات في صورتها الأخيرة، وكذلك دور  المركز التكنولوجى لصناعة الهولوجرام"ثنائى وثلاثى  الأبعاد"، فضلا عن  آليات ومراحل تأمين الوثائق، والتي تتضمن انتاج الورق والتصميم والعلامات المائية والطباعة ووضع الأحبار المؤمنة.    

 وأضاف أن الوزير  شحاتة أشاد بهذا الصرح الكبير الذي يسهم في تأمين كافة الاصدارات التي تصدرها الدولة والسيطرة على إصدار الوثائق بما يضمن عدم التلاعب ببياناتها،وهو ما يتوافق مع تحقيق رؤية مصر 2030،كما وجه الوزير الإدارات المختصة بالبدء في وضع آليات وأسس عمل للتعاون مع المجمع وإصدار  شهادات قياس مستوى المهارة،ورخصة مزاولة الحرفة،وتراخيص عمل الأجانب،وشهادات قيد العمل،ومخالصات سداد مستحقات العمالة غير المنتظم،وتراخيص مراكز التدريب المهني الخاصة،وغيرها من  وثائق الوزارة.

من جانبه  أكد اللواء أحمد عبدالسلام، أن المجمع يعد الأول من نوعه في مصر وافريقيا والشرق الأوسط الذي يصمم ويمنح العلامة المائية للورق والبنكنوت، وثاني أكبر مجمع على مستوى العالم في تصنيع الورق، حيث يتم انتاج 12 ألف طن ورق سنوياً لصالح انتاج اوراق البنكنوت والوثائق المؤمنة،مؤكداً الاستعداد الكامل للتعاون مع الوزارة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والميكنة.                                      

وأضاف  أن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية من أكبر الكيانات العالمية فى مجال تقديم الحلول التكنولوجية المتكاملة الخاصة بإصدار الوثائق والمحررات المؤمنة والذكية بأنواعها، وأنه تأسس في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى الذي إفتتحه فى أبريل 2021 بإعتباره  نواة لتوصيل كافة الخدمات والمنتجات المؤمنة والذكية إلى كافة قطاعات الدولة، وكذلك توفير منافذ تقديم الخدمات لأفراد المجتمع المصرى.

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