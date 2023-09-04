ظهرت الآن .. نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 على موقع التعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الان عن تفعيل رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يمكن الآن لجميع طلاب الثانوية العامة الدور الثاني 2023 الحصول على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 من خلال رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 الاتي https://g12.emis.gov.eg/

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه للتعامل على رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 لابد من اتباع الخطوات التالية :

اضغط على رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 https://g12.emis.gov.eg/

اكتب رقم الجلوس بشكل صحيح

اضغط على عرض النتيجة

وكان قد اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

وفي نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 ، بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 119 ألف 348 طالب/طالبة، حضر منهم 119 ألف 271 طالب/طالبة، وبلغ عدد الناجحين 106 ألف و194 طالب/طالبة بنسبة 89.04%.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 عبر الموقع الإلكتروني للوزارة خلال ساعات.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى بدء تلقى طلبات التظلمات مننتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 اعتبارا من غد الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023، وذلك لمدة اسبوع .