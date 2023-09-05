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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غلق طريق الفيوم 5 أيام لتنفيذ الممشى السياحى بالمتحف المصرى الكبير

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بالممشى السياحى بالمتحف المصرى الكبير.

علي أن يتم ذلك أعلى ميدان الرماية طريق الفيوم والذى يربط بين المنطقة الأثرية "الأهرامات" والمتحف المصرى الكبير، لاستكمال أعمال رفع الكمر الخرسانى الخاص بالممشى السياحى.

مما يستلزم الغلق الكلى بطريق الفيوم بالاتجاه القادم من طريق المنصورية وطريق الإسكندرية الصحراوى اتجاه طريق الفيوم، وذلك لمدة "5 أيام" إبتداءً من الساعة 12 صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 5/9/2023 وحتى يوم السبت الموافق 9/9/2023 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.

 وإجراء تحويلة مرورية على النحو التالى:

▪️ حركة سير المركبات بطريق الفيوم بالاتجاه القادم من طريق المنصورية وترغب بالسير إتجاه طريق الفيوم يتم الدخول يميناً إلى الطريق الذي تم استحداثه "الطريق البديل" ثم العودة مرة أخرى للطريق الأصلى عقب تجاوز منطقة الأعمال والغلق الكلى.

ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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المتحف المصري الكبير المتحف المصري الممشي السياحي طريق الفيوم ميدان الرماية مرور الجيزة

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