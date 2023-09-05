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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فاقد الأهلية.. أهالي سوهاج يتداولون صورا لمصاب بسرطان في المخ بحثا عن أسرته

مريض سرطان المخ بمستشفى
مريض سرطان المخ بمستشفى سوهاج الجامعي

تداول أهالي محافظة سوهاج، صورًا يظهر فيها رجل في نهاية الخمسينات من العُمر، مجهول الهوية وفاقد للأهلية، في محاولة منهم للعثور على أسرته، حيث أنه سقط ارضًا ثم تم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

وعقب وصوله إلى المستشفى، وباجراء الفحوصات الطبية اللازمة لحالته الصحية، وبعد إجراء الإشاعات والتحاليل اللازمة تبين إصابة الخمسيني بسرطان المخ، والحالة العامة غير مُستقرة.

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تفاصيل الحالة الصحية للمريض

وأكدت أحد المصادر ، أن المريض عند افاقته قرر أنه يُدعى أحمد عبدالكريم، ويبلغ من العُمر 58 عامًا، وأنه لم يذكر أي شيئًا عن أسرته أو أحد أفراد عائلته، مُشيرًا إلى أن المريض لم يذكر مكانًا محددًا كان يعيش فيه، حيث أنه ذكر ذات مرة أنه من أهالي مركز المراغة شمالي محافظة سوهاج، ومرة أخرى أكد أنه من محافظة المنصورة.

وننشر صورة المريض أحمد عبدالكريم، المُصاب بسرطان المخ، والذي تم حجزه بمستشفى سوهاج الجامعي؛ من أجل التعرف عليه والعثور على أسرته.

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