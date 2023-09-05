بسبب ماسورة مياه.. مشاجرة بالأسلحة النارية بين مواطن وابن أخيه في سوهاج

تبادلا موظف وشقيق والده الطلقات النارية، وأصابا بعضهما بطلقات خرطوش وعيار ناري بأماكن مُتفرقة بالجسم، في مشاجرة نشبت بينهما؛ بسبب اعتراض الأخير على تركيب الأول ماسورة مياه من أمام منزله، بناحية بحري البلد بمدينة طما دائرة مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغاً من الأهالي، مفاده إصابة موظف وعمه إثر مشاجرة نشبت بينهما.

وبالإنتقال والفحص تبین أن طرفي المشاجرة كلاً من:" طرف أول المدعو محمد ع.م.م.ع- 40 سنة- موظف- مصاب بطلق ناري بالفخذ الأيمن"، وبين طرف ثانٍ:" شقيق والد الطرف الأول المدعو فرغلي م.م.ع- 61 سنة- بالمعاش- مصاب برش خرطوش بالوجه".

تم نقل الاول إلى مشرحة مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية، وتم نقل الستيني إلى مستشفى طما المركزي، لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الأول فرد خرطوش، وبحوزة الطرف الثاني فرد روسي محلي الصنع، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الآخر وإطلاق أعيرة من الأسلحة المضبوطة بحوزتهما، ونتج عنها حدوث إصابتهما المشار إليها، بسبب اعتراض الطرف الثاني على قيام الطرف الأول بتركيب ماسورة مياه من أمام منزله لتوصيلها لمسكنه.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.