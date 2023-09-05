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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مزارع يطلق الرصاص على نجل عمه في سوهاج

اسعاف
اسعاف

أصيب عامل بطلق ناري بالفخذ الأيمن، على يدي نجل عمومته، حيث أطلق عليه النيران وأصابه بعيار من سلاح ناري كان بحوزته؛ بسبب خلافات الجيرة، القائمة فيما بينهما دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد عبد المنعم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود إشارة من مستشفى دار السلام المركزي، مفادها وصول المدعو "عثمان ع.و.أ- 33 سنة- عامل زراعي"، مصاب بطلق ناري بالفخذ الأيمن.

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وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي، لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

وبسؤال المصاب اتهم نجل عمومته المدعو "حسام ح.أ.أ- 26 سنة- عامل زراعي- ويقيم بذات الناحية"، بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته؛ ما نتج عنه إصابته المنوه عنها؛ بسبب خلافات الجيرة القائمة فيما بينهما.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشادة وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب المشار إليه.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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