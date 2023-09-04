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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتهاء حياة مُعلم في تصادم ميكروباص وموتوسيكل في سوهاج

صدى البلد

انتهت حياة مُعلم في بداية العقد السادس من العُمر؛ إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة ميكروباص بدراجته البخارية، أثناء قيادته بمدينة ناصر دائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج بمحافظة سوهاج.

 

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده وجود مصادمة وجثة بمدينة ناصر دائرة القسم.

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وبالانتقال والفحص تبین أنه أثناء سير سيارة ميكروباص قيادة المدعو (صابر ع.ن.ش- 34 سنة- سائق- ويقيم دائرة مركز إخميم)، اختلت عجلة القيادة بيديه واصطدم من الخلف بدراجة بخارية قيادة المدعو (معروف ع.هـ.أ- 50 سنة- مُعلم- ويقيم دائرة مركز إخميم).

 

ونتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية، وأفاد قائد السيارة وشقيق المتوفي المدعو (ضاحي ع.هـ.ا- 44 سنة- صاحب شركة- ويقيم بذات الناحية)، بمضمون ما تقدم ونفى الأخير الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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