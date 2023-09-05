السيسي: نحتاج إلى 400 ألف مولود فقط سنوياً

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن قضية السكان في مصر و مثيلاتها تعد من أخطر القضايا التي تمس هذه الدول، مؤكداً أن مصر مرت بـ7 حروب، وتكلفة هذه الحروب و أعباءها على الدولة كبيرة للغاية.

السيسي:النمو السكاني مشكلة كبيرة للغاية تواجه الدولة المصرية



وأضاف السيسي خلال كلمته في إنطلاق المؤتمر العالمي للسكان والصحة ، أن النمو السكاني مشكلة كبيرة للغاية تواجه الدولة المصرية، ونموها واستقرارها ، مضيفاً أن مصر تحتاج إلى 400 ألف مولود سنوياً.

السيسي:نريد تعويض العجز الناجم عن السبعين عاماً الماضية

وتابع السيسي، قائلاً:" نحن نريد تعويض العجز الناجم عن السبعين عاماً الماضية من خلال وصول النمو السكاني لـ 400 ألف مولود سنوياً، لمدة 20 عاماً، حتى يمكن السماح بزيادة النمو السكاني بعد ذلك"