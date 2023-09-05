تعلق بشجرة 8 ساعات.. إنقاذ صبي إسباني من الموت في الفيضانات

شهدت إسبانيا في عطلة نهاية الأسبوع الماضي أمطارًا غزيرة وفيضانات مدمرة أسفرت عن وفاة خمسة أشخاص على الأقل. وفي الوقت الذي تعرضت فيه معظم أنحاء البلاد لتلك الكوارث الطبيعية، تم إنقاذ صبي يبلغ من العمر 10 سنوات بعدما تعلق بشجرة لمدة ثماني ساعات هربًا من قوة المياه المتدفقة.

ووفقا لموقع “ياهو نيوز”، كانت عائلة الصبي تقضي عطلتها في منزلها في ألديا ديل فريسنو، الواقعة غرب مدريد، عندما ضربتهم العاصفة الشديدة يوم الأحد.

حاولوا الهروب بسيارتهم في وقت متأخر من الليل، ولكن سرعان ما تم جرفهم بواسطة الفيضانات. تم العثور على الصبي في صباح اليوم التالي، متسخًا ومصابًا ببعض الكدمات، لكنه كان على قيد الحياة، بالإضافة إلى والدته وشقيقته. وما زال والده في عداد المفقودين.

صبي يصارع الموت في فيضانات إسبانيا

وقالت رئيسة منطقة مدريد، إيزابيل دياز أيوسو، في تصريحات للصحفيين: "قضى الصبي المسكين ليلته جالسًا على شجرة". وقد واجه الصبي محنة صعبة وظروفاً قاسية خلال تلك اللحظات الصعبة.

تم الإعلان أيضًا عن وفاة شخصين في إقليم توليدو وسط البلاد جراء العاصفة، ولم يتم الكشف عن تفاصيل إضافية فيما يتعلق بهذين الحادثين.

ووفقًا للتقارير الإعلامية الإسبانية، تم العثور على رجل ميتًا أثناء محاولة إنقاذه على طريق بالقرب من بلدة بارجاس، بينما توفي رجل آخر عندما حاول رجال الإنقاذ الوصول إليه في بلدة كاساروبيوس ديل مونتي، حيث يُعتقد أنه غرق في المصعد أثناء محاولته الوصول إلى المرآب الذي كانت سيارته متوقفة فيه.

يوم الاثنين، أعلنت الشرطة عن اكتشاف جثة رجل في الخمسينيات من العمر بالقرب من نهر في بلدة كامارينا في مقاطعة توليدو.

وفي الوقت نفسه، توفي شخصان كانا قد ذهبا للتسلق في مقاطعة هويسكا، شمال شرق إسبانيا، بسبب الأمطار الغزيرة. ولا يزال ثلاثة أشخاص في عداد المفقودين.

تم تنبيه الناس في مدريد إلى حالة الطوارئ يوم الأحد من خلال إنذار عالٍ ورسالة نصية تم إرسالها إلى هواتفهم المحمولة. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها السلطات نظام التنبيه عبر الهاتف المحمول.

وأغلقت العديد من المسارح أبوابها في وقت مبكر من يوم الأحد، وتم تعليق مباراة كرة القدم بين أتلتيكو مدريد وإشبيلية، وأغلقت عدد من خطوط المترو في مدريد أبوابها خلال ساعة الذروة الصباحية اليوم الاثنين بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة أثناء الليل، على الرغم من أنها فتحت جميعها مرة أخرى بحلول منتصف بعد الظهر.