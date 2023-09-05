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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مياه الإسكندرية تعقد ورشة عمل لتحقيق أقصى استفادة من التشغيل الأمثل للمحطات

صدى البلد

نظمت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، ورشة عمل آليات تنفيذ خطط مأمونية المياه ،وذلك فى إطار الحرص على استدامة مأمونية تداول مياه الشرب ضمن الاستراتيجية الخاصة التى تنفقها الدولة المصرية فى إطار الحفاظ على البيئة و الصحة العامة.

وأكد المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، علي حرص الشركة على المشاركة في ورش العمل التنظيمة، تعزيزاً لإستراتجية التنبؤ بالمخاطر التي تتعلق بمأمونية المياه، ودفعة قوية لمنظومة جودة المياه من أجل تحقيق أقصى استفادة من التشغيل الامثل لمحطات المياه.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود فؤاد مدير عام الجودة بالشركة، وممثلى الإدارة العامة للجودة وشئون البيئة بالشركة القابضة، وفرق عمل وزارة الصحة،  والإدارات المعنية بالمياه بالمحافظة، والأحياء، وجهاز شئون البيئة، ووزارة الموارد المائية والرى، وفرق العمل الداخلية المختلفة من كافة القطاعات المعنية.

وأضاف الدكتور محمود فؤاد، أن الشركة القابضة حريصة على الإرتقاء بمستوى جودة المياه بجميع المصادر المغذية للمحطات بالشركات التابعة وضرورة تفعيل الإجراءات التصحيحية الخاصة بنظم الإمداد وتأثيرها كعنصر مباشر فى الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفتت الدكتورة لمياء مصطفى رئيس قطاع المعامل والبحوث بشركة مياه الشرب بالإسكندرية، الموقف الحالى لجميع نظم إمداد محطات الشركة من حيث الحصول على شهادات سلامة ومأمونية المياه والمستهدف السنوى للعام الحالى والمقبل والإنجازات التى تمت فى الفترة الأخيرة من إعتماد وإعداد ( 8 ) خطط سلامة ومأمونية المياه لنظم إمداد المياه المختلفة في فترة تقارب العام ونصف العام لتكون إجمالى كمية المياه المؤمنة بشركة مياه الشرب بالإسكندرية بنسبة  80 % لعدد سكان يصل إلى ( 6 ) مليون نسمة .

وإستعرض السيد الدكتور أحمد الشامى مدير إدارة سلامة ومأمونية المياه الجزء الخاص بمصدر المياه المغذى لمحطة مياه  المنشية ( 1 ) ودور قطاع المعامل المتمثل فى المعمل المركزى ومعمل محطة المنشية ( 1 ) فى عمليات المسح البيئى  بالإضافة الى دور القطاعات المختلفة بالشركة في المشاركة من خلال فريق العمل في أعمال الرفع المساحى والتطهير الدورى للمصدر وكذلك الدور الهام للجهات الخارجية من خلال الرد على المخاطبات المختلفة الخاصة بمصدر المياه وإمدادنا بالبيانات المطلوبة لتوصيفه توصيفا كاملا، وأنه قد تم إعتماد الخطة من اللجنه العليا للمياه في 16 مايو 2023، وتم الإنتهاء من تنفيذ الإجراءات التصحيحيه بنسبة 63% وجاري الإنتهاء من باقي الإجراءات التصحيحية في أقرب وقت ممكن.

وعلى هامش الورشة تم تسليم المهندس أحمد جابر، شهادة اعتماد خطط سلامة ومأمونية المياه لنظام إمداد محطة مياه المنشية ( 1 ).

الخدمات المقدمة للمواطنين الإدارة العامة الاستراتيجية الخدمات المقدمة للمواطن الشركة القابضة الموارد المائية والري جهاز شئون البيئة رئيس شركة مياه الشرب بالاسكندرية

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