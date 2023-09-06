عميد المعهد العالي للنقد الفني في ندوة بصدى البلد: يا بخت المرأة المصرية بالرئيس

هي امرأة استثنائية فراشة للفلوت استطاعت أن تصل إلى منصب عميد المعهد العالي للنقد الفني، كما حصلت على جائزة الدولة في الفنون ومن أهم وأنشط عضوات المجلس القومي للمرأة فهي مقررة لجنة الفنون والآداب واستطاعت أن تعد كتاب المبدعات الذي يرصد أبرز المبدعات في تاريخ الفن المصري إنها الدكتورة رانيا يحيى التي حلت ضيفة في صدي البلد وكان لنا معها هذا الحوار عن الفن وقضايا المرأة وغيرها من القضايا...

حصولك على جائزة الدولة للتفوق في الفنون تكريم جديد يضاف لكِ حدثينا عن شعورك به؟

سعدت بهذه الجائزة؛ لأنها تكريم من بلدي وفخر لي أن يتوج مشواري، ويقدر بجائزة عظيمة تضاف لما حصلت عليه.

مصر دائما في مقدمة الفن في العالم العربي كيف ترين النهضة الفنية في بلدان أخرى؟

مصر ستظل في المقدمة ودورنا الرائد موجود وما يقدم في الدول الأخرى هو تراثنا وفننا وهويتنا وننظر للجانب الإيجابي أنه تأكيد على وجود الفن المصري ويتم تشغيل الفنانين فى دول أخرى لكننا أصحاب حضارة وأصحاب ثقافة وأصحاب هوية وهذا شئ لا يقبل النقاش وما نحتاجه هو تقديم فن يليق بأوضاعنا ونحتاج دعم للفن المصري بشكل عام.



هناك بعض الأنواع الجديدة من الفنون لا يقبلها البعض مثل المهرجانات هل ترين أن الأفضل وقفها؟



كل عصر بها فن مبتذل وفن راقي والعملة الجيدة تطرد السيئة فلا تتركي الساحة لهم، ففي عصر أم كلثوم كان هناك من يقدمون أغاني بها ألفاظ خارجة لكن لم نسمع عنهم إلا من خلال الدراسة لأن الفن القيم كان يغلب .



هل السوشيال ميديا ساعدت في انتشار هذا النوع من الغناء؟

بالفعل السوشيال ميديا لها دور كبير في نشرها وهذا التحرك العالمي لكن لابد أن أقدم منتج قيم يواجه المنتج السئ لأن المنع لا يصلح لأنك لا تستطيع السيطرة على القنوات الغربية والانترنت.

من الشخصيات الفنية التي أثرت في مسيرتك؟

الدكتورة ليلى الصياد هي أستاذ التحليل الموسيقى في الكونسرفتوار ونموذج يحتذى به والدكتور فوزي شامي عميد أسبق للكونسرفتوار وأحد أساتذتي الذي أعتز بهم جدا ودكتورة أجنبية سوزان ميلان وكنت حصلت على ورشة تدريبية معها للعزف على الفلوت وهي نموذج للأستاذة المحبة المشجعة للطلبة.

لماذا اخترتي آلة الفلوت؟



هي اختارتني لجنة الأساتذة في الكونسرفتوار اختارتها فلم أكن أعرفها لكنى حبيتها واتعلمتها وكنت نفسي الناس كلها تتعلم موسيقى لأنها تؤثر على الشخصية بشكل عام تجعل الإنسان منفتح ومحب للحياة وتهذب السلوك وتنمي ذكاء الأطفال وحبيت ولادي يتعلموا وكل الناس تشوف الموسيقي بشكل مختلف.

هل الموسيقى الغربية مختلفة وهل ضرورى دراستها؟



الموسيقي الغربية رافد مهم جدا أن نستزيد به لأن الانفتاح على الثقافات الأخرى يعطي سعة أفق وهي تعتمد على التعدد فى الأصوات أكثر من آلة تعزف في نفس الوقت مما يجعلك تستطيع سماع وفعل اكثر من شئ فى آن واحد كما أن التعرف عليها يجعل عند الدارس مزج في الثقافات المختلفة.

وصلتي لمناصب قيادية هل واجهتي صعوبات من المرأة ؟

بالفعل هناك صعوبات كثيرة واجهتنى و المرأة عائق للمرأة أحيانًا في سوق العمل، والشخص الضعيف يخاف من تمكين شخص قوي سواء رجل أو أنثى وأتمنى أن تكون بيئة العمل مهيئة للمرأة وأن تكون هناك حضانات للأطفال ونجد احترام من الرئيس بشكل دائم للمرأة ويجب أن نحتذي به.

هل هناك موقف لا تستطيعين نسيانه؟



تعرضت لمحاولة هدم من إمرأة لكن بالعزيمة تغلبت على ذلك وانتقلت لمكان آخر وبدأت مرة أخرى لذلك أنصح كل شخص بعدك الاستسلام.



هناك نشاط كبير للجنة الفنون بالمجلس القومي للمرأة التي تتولين رئاستها وأهمها كتاب المبدعات حدثينا عنه؟



جمعنا أسماء المبدعات الراحلات وأكبر قدر ممكن في المجالات الفنية والأدبية المختلفة من بداية كل مجال فني ونحاول أن نجمع كل أسماء المبدعات وسنطلق الدليل بالعدد الموجود حاليًا وتتم الآن مراجعته وسيطلق قريبًا جدا والفترة الماضية كان لدي مشروعات مع حي الاسمرات ورش تمثيل وورش فن تشكيلى وسنقوم بعمل جدارية في مركز الشباب في حي الأسمرات بالتعاون مع الشباب الموجودين بالمنطقة والفنانين المبدعين وتكون الجدارية معبرة عن المرأة المصرية.

هل تري أن الفن يستطيع تغيير طباع الأطفال ؟

الفن يغير الفكر والمفاهيم والسلوك والأخلاق والإحساس ويجعل الشخص في حالة من السمو والتهذيب وبالتالى سيؤثر على سلوك الأطفال.

الدراما نوع من الفنون الموجودة فى كل بيت فى مصر بدأت تتطرق لقضايا المرأة التي لم يتم التحدث عنها من قبل؟

بالفعل شاهدنا ذلك في مسلسل تحت الوصاية وقضية الوصاية على المال وفي الماضي كان هناك أعمال ساهمت في تغيير القوانين مثل أريد حلا وفي الفترة الحالية العام الماضي فاتن أمل حربي والمجلس القومي له دور كبير من خلال تأصيل القضايا المتعلقة بالمرأة المصرية.

المجلس فى السنوات الأخيرة قام برصد للأعمال الدرامية ونشاهد اختلاف كبير في شكل المرأة في الدراما وجودة الأعمال عن ذي قبل كيف ترين الأمر؟

هناك تعاون بين صناع الدراما والمجلس ومتابعة صورة المرأة في دراما رمضان كل عام يجعلنا نضع المرأة بشكل يليق بها ومعالجة درامية للسلبيات بشكل لائق.

في تسع سنوات منذ تولي الرئيس الحكم أصبحت المرأة في مكان آخر هل أخذت المرأة جزء من حقوقها؟



المرأة المصرية محظوظة بوجود الرئيس السيسي لأن لدينا قيادة سياسية واعية مستنيرة مؤمنة بدورها ومشاركتها على كل المستويات ويتم تمكينها من خلال منصب مستشار الرئيس للأمن القومي وتمكينها من خلال مواد الدستور التي تؤكد دور المرأة المصرية ليصل تمثيلها في مجلس النواب ل 28% في قفزتين متتاليتين مشهد مهم ،ومجلس الشيوخ في الدستور 10% بالتعيينات الرئاسية نصل إلى 14% ، وفي الحكومة 24% من الوزيرات السيدات ونائب محافظ البنك المركزي فهناك حالة من التمكين.

ماذا عن تمكين المرأة في القضاء بعد 72 عام من الاستبعاد؟

بعد 7 عقود من الاستبعاد وصلت المرأة المصرية إلى مجلس الدولة والنيابة العامة بعد حروب وتحسم المعركة في هذا العهد فهذا يستحق منا كل التقدير .

نتطرق لتغيير قانون الأحوال الشخصية ما أبرز القضايا التي تحتاج للتغيير؟

القانون برمته يحتاج تعديل لأنه مر عليه أكثر من100 عام ورغم أنه قد تم تعديل على بعض مواد القانون لكن لم ينظر له بشكل كامل بما يليق بالعهد الموجودين فيه ونحن نؤمن بوعد الرئيس أنه لن يقوم بالتوقيع على قانون غير منصف المرأة لذلك كلنا إيمان ان يكون القانون الجديد في صالح الأسرة المصرية والطفل .

هناك مطالب من بعض الرجال بمجلس قومي للرجل على غرار المجلس القومي للمرأة؟

المجلس القومي للمرأة منوط به الحفاظ على المرأة وإعادة مكتسباتها وحقوقها مرة أخري لأنه مفترض أن تكون المرأة والرجل على نفس القدر من الحقوق والواجبات وفي العقود السابقة حدث إقصاء وتهميش للمرأة باعتبار أنها العنصر الأضعف لكن الرجل أخذ كل حقوقه والمرأة هي زوجته وإبنته ووالدته أى أنها المجتمع المحيط به لأن الرجل نتاج إمرأة.

على أرض الواقع ماذا يقدم المجلس القومي للمرأة؟



المجلس القومي للمرأة يقدم توعية ويقدم تغيير في التشريعات ، ويعمل في كل المبادرات الرئاسية مثل حياة كريمة وتنمية الأسرة المصرية وكل المبادرات الصحية مثل الكشف المبكر و١٠٠ مليون صحة ونور حياة، كما أنه لدينا مكتب للشكاوى تقدم دعم قانوني ونفسي بالمجان للمرأة المصرية كما أنه يقدم مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات ووزارة التضامن الاجتماعي للتيسير على المرأة المصرية لتحصل على عائد تعيل به أسرتها بشكل لائق كما يساعدها في التسويق لمنتجاتها ويساعد على الحصول على بطاقات الرقم القومي.

ما أهم القضايا التي تواجه المرأة ويجب القضاء عليها؟

العنف ضد المرأة أكبر مشكلة تواجه المرأة العصرية وهناك سكوت على العنف الأسري والسيدة تظلم نفسها أحيانا ويحتاج الأمر تشريع قوي وآلية للتنفيذ حتى لا تصبح المرأة تعيش تحت قهر ولابد من العمل بشكل أكبر على مبادرات ما قبل الزواج لتوعية الشباب كيفية إدارة الاختلاف لنحقق المودة والرحمة والفهم الصحيح للدين الذي كرم المرأة والرسول كانت آخر وصاياه المرأة فنحتاج توعية أكبر لأن المرأة تبحث عن الأمان.

هل من الأفضل أن تكون مبادرات ماقبل الزواج إلزامية؟



بالفعل أتمنى ذلك ولكن الأهم أن تكون حقيقيا وليس على الورق لأنها ستجعل الشريكين يدخلون مشروع الزواج وهم على وعي بسيكولوجبة الطرف الآخر وطريقة التعامل معها .

ما سبب زيادة معدلات الطلاق؟

العنف والفهم الخاطئ للدين والانفتاح الذين جعلنا فقدنا هويتنا مما جعلنا في حالة عدم الاستقرار.

ما أثر الزيادة السكانية على المجتمع؟

تأكل التنمية لأننا نزيد بشكل كبير فيحدث تضخم في فصول المدارس وزيادة مشكلة البطالة والزواج المبكر الذي يسبب مشاكل خطيرة أهمها عدم ثبوت الأطفال، ونستطيع التخلص منه بتشريع قوي ينفذ على الولي وعلى المأذون لتكون رادعة.

اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تعمل جاهدة للتخلص من تلك الجريمة كيف تشاهدين النتائج؟

ستظهر النتائج بعد سنوات الحملة فرقت كثيرا في الوعي لكن الختان يأتي من الأم أكثر من الأب لأنها لديها فهم خاطئ للدين ومعتقدات خاطئة أنها بذلك تحافظ على عفتها، لكن السلوك ليس له علاقة بهذه الجريمة.

ما أكبر مشاكل الزواج المبكر وكيف نواجهه؟

الزواج المبكر يحتاج تشريع ينفذ بقوة على المأذون والأب الولي لأنه غالبا يتم الزواج عرفيا فهناك حالات يحدث لها مشاكل في عدم ثبوت الأطفال وهناك بعض الزيجات ينفصلوا قبل الوصول للسن القانوني وهنا تحرم المرأة من كل حقوقها.

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