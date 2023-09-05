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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نأمل في عودة الزمالك.. أحمد فودة نصير يوجه رسالة لأعضاء الجمعية العمومية|خاص

أحمد فودة نصير
أحمد فودة نصير

تحدث أحمد فودة نصير، المرشح على منصب عضوية مجلس إدارة نادي الزمالك "فوق السن" عن دوره خلال الفترة المقبلة بعد ترشحه للانتخابات المقبلة.

وأضاف “نصير”، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه يأمل في عودة نادي الزمالك إلي مكانته الطبيعية كأحد أعرق الأندية الأفريقية.

وأكد المرشح على منصب عضوية مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه يكن كل الاحترام لكافة رموز الزمالك، مطالبًا أعضاء الجمعية العمومية بالتكاتف من أجل مصلحة النادي.

وأشار إلي تقديم كافة الدعم من أجل النهوض بنادي الزمالك وإنهاء كافة الأزمات في أسرع وقت لتوفير الاستقرار.

وتابع “أنتمي لكيان نادي الزمالك منذ الصغر، ونأمل في التكاتف للنهوض بالقلعة مجددًا”.

ويعد أحمد فودة نصير المرشح على عضوية مجلس إدارة نادي الزمالك فوق السن أحد رجال الأعمال المصريين.
وخاض أحمد فودة نصير انتخابات نادي الزمالك في عام 2014، وتم تعيين أحمد فودة نصير  رئيسا للجنة تنمية الموارد في فترة سابقة.

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