تعليق من كريم بنزيما على اقتراب مواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية

أدلى كريم بنزيما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بتصريحات تليفزيونية في مؤتمر إجراء قرعة كأس العالم للأندية والتي أقيمت، اليوم الثلاثاء، بمدينة جدة السعودية.

وقال :"لا أعد جماهير الاتحاد بأي شيء، سنحاول تقديم الأفضل بالنسبة لنا وننتظر جماهيرنا في مباريات كأسالعالم للأندية وسأبذل قصاري جهدي ليستفيد الفريق من خبراتي".

فاز فريق اتحاد جدة على مضيفه الوحدة بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافساتالجولة الرابعة لبطولة الدوري السعودي “دوري روشن”.

وتعرض حامل الكرة الذهبية، الفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة للإصابة، ليتم استبداله في الشوط الأول.

وافتتح البرازيلي رومارينيو التسجيل لـ الاتحاد في الدقيقة 63، أعقبه زميله البرتغالي ديوجو فيليبي جوتا في الدقيقة67.





وأكد البرازيلي إيجور كورنادو انتصار “النمور” بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 73.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الاتحاد لـ 12 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 6 نقاطفي المركز السادس.م