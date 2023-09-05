بتكلفة 193 مليون جنيه.. إنشاء مبنى كلية طب الأسنان بمقر جامعة سوهاج

يواصل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، جولاته التفقدية للإنشاءات التعليمية الجديدة بالحرم الجامعي الجديد، حيث تفقد مبنى كلية طب الأسنان للوقوف على نسب التنفيذ الفعلية، يصاحبه كلاً من الدكتور عبدالناصر يس.

والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة، والمهندس حسين محمدين مدير عام الإدارة الهندسية بالجامعة، والمهندس عادل محمود مدير المشروعات بالإدارة.

وقال الدكتور حسان النعماني ان كلية طب الأسنان ستكون إضافة جديدة متميزة لكليات الجامعة، ومجهزة طبقاً لمعايير الجودة لتأهيل الطلاب في مجالات التخصص بطب الأسنان، والمساهمة في تطوير مستوى الخدمة الطبية، وتوفير التخصصات العلاجية المطلوبة من خلال أقسام الكلية المختلفة.

جامعة سوهاج

وأوضح الدكتور عبد الناصر يس أن المباني يتم تجهيزهما على أحدث الطرز المعمارية الحديثة من حيث التأسيس والبنية التحتية التكنولوجية، مضيفاً أن تكلفة المشروع ١٩٣ مليون جنيه، والذي من المقرر انهاءه ٦ مارس ٢٠٢٤.

وأشار المهندس حسين محمدين إلى أن المبنى يقام على مساحة ٦ الاف م٢، ويتكون من بدروم وأرضي و٤ أدوار، ويضم ٣ مدرجات سعة كل مدرج ٥٠٠ طالب وطالبة، الي جانب ٨ عيادات وفصول دراسية وقاعات متعددة الأغراض وغرف إدارية وخدمات.