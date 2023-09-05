تعيين 9 معيدين.. جامعة سوهاج تحتفل بتخرج الدفعة الأولى للذكاء الاصطناعي

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج حفل تخرج الدفعة الأولى لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وذلك بحضور كلاً من الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور النميري علام زناتي عميد الكلية، ولفيف من أعضاء هيئه التدريس والعاملين بالجامعة والطلاب، وذلك بقاعة المؤتمرات الدولية بالحرم الجامعي الجديد.

وخلال كلمته أعرب الدكتور حسان النعماني عن سعادته بتواجده وسط خريجى الكلية ومشاركته 120 طالب وطالبة من ثلاثة أقسام مختلفة فرحتهم بالتخرج، معلناً تعيين 9 طلاب من أوائل الدفعة معيدين بالكلية.

جامعة سوهاج

وأكد أن كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أصبحت شريك أساسي في كافة المجالات، مما يفتح أمام خريجيها أسواق العمل بكافة المستويات وفي شتي الميادين.

ووجه "النعماني" شكره للدكتور النميري الزناتي وإدارة الكلية وكوادرها البشرية، لجهودهم ودورهم في النهوض بالعملية التعليمية، لتأهيل طلاب الكلية ليكونوا قادرين على التعامل بكفاءة مع تقنية الحاسبات وثورة تكنولوجيا المعلومات.

وأكد الدكتور خالد عمران، أن إدارة الجامعة تحرص علي إعداد جيل من الكوادر الشبابية قوي ومتطور قادر علي النهوض بالمجتمع، للارتقاء بالوطن والتأكيد على مكانته الكبيرة بين دول العالم، داعياً الخريجين إلى ضرورة البحث والإطلاع لتحقيق التفوق والنجاح بحياتهم العملية ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة 2030.

وهنأ الدكتور النميري علام في كلمته خريجي الكلية وأولياء أمورهم، مضيفاً أن يوم التخرج يعد يوم الحصاد ونقطة فاصله في حياة كل طالب، مؤكداً ان الكلية من الكليات الوليدة التي تتناسب مع عصر الرقمنة واستطاعت في فترة قصيرة أن تواكب التطورات السريعة تكنولوجيا المعلومات، في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي، متمنياً للطلاب مزيداً من النجاح والتفوق ليصبحوا شباباً داعمين لوطنهم ومجتمعهم.