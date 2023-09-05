حقوق القاهرة تعلن شروط الالتحاق بدبلومات الدراسات العليا

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، عن شروط الالتحاق بدبلومات الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة القاهرة والأوارق المطلوبة للتقديم للعام الجامعي 2023 - 2024م.

شروط الالتحاق بدبلومات الدراسات العليا

1- يجب أن يكون الطالب حاصلا على درجة الليسانس في الحقوق، أو ما يعادلها.

2- خريجي التعليم المفتوح: يجب أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة.

3- خريجي جامعة الأزهر: يشترط تخصص شريعة وقانون.

4- خريجي كلية الشرطة: أصل بيان درجات مرسل من كلية الشرطة + موافقة جهة العمل.

5- الحاصلون على شهادة التخرج من الجامعات غير المصرية وغير

المعتمدة، لا تقبل شهادة المؤهل بدون ختم الشهادة والمعادلة من

المجلس الأعلى للجامعات.

الأوراق المطلوبة للتقديم:

1- أصل شهادة الليسانس.

2- أصل شهادة الميلاد (كمبيوتر).

3- صورة الموقف من التجنيد.

4- صورة من الرقم القومي.

5- عدد أربع صور شخصية.

6- في حالة ما إذا كان المؤهل تعليم مفتوح يجب أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة، ويجب إحضار أصل شهادة الثانوية العامة.

7- استمارة طلب الالتحاق موقع عليها.

8- إيصال سداد الرسوم .