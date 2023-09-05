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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حقوق القاهرة تعلن شروط الالتحاق بدبلومات الدراسات العليا

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، عن شروط الالتحاق بدبلومات الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة القاهرة والأوارق المطلوبة للتقديم للعام الجامعي 2023 - 2024م.

شروط الالتحاق بدبلومات الدراسات العليا

1- يجب أن يكون الطالب حاصلا على درجة الليسانس في الحقوق، أو ما يعادلها.
2- خريجي التعليم المفتوح: يجب أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة.
3- خريجي جامعة الأزهر: يشترط تخصص شريعة وقانون.
4- خريجي كلية الشرطة: أصل بيان درجات مرسل من كلية الشرطة + موافقة جهة العمل.
5- الحاصلون على شهادة التخرج من الجامعات غير المصرية وغير
المعتمدة، لا تقبل شهادة المؤهل بدون ختم الشهادة والمعادلة من
المجلس الأعلى للجامعات.

الأوراق المطلوبة للتقديم:

1- أصل شهادة الليسانس.
2- أصل شهادة الميلاد (كمبيوتر).
3- صورة الموقف من التجنيد.
4- صورة من الرقم القومي.
5- عدد أربع صور شخصية.
6- في حالة ما إذا كان المؤهل تعليم مفتوح يجب أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة، ويجب إحضار أصل شهادة الثانوية العامة.
7- استمارة طلب الالتحاق موقع عليها.
8- إيصال سداد الرسوم .

الحقوق جامعة القاهرة التعليم المفتوح الاوارق المطلوبة Jobs Education الأعلى للجامعات

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