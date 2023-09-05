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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية المغرب: المنطقة العربية مؤهلة لتصبح شريكا لكبار الفاعلين الدوليين

وزير الخارجية المغربي
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة

أكد وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، أن نجاح الحوار السياسي العربي الياباني رهين في المقام الأول بمدى حرصنا على التنسيق والقدرة على العمل بواقعية وبراغماتية وخلق نتائج ملموسة في قطاعات محددة، لافتا الى أنه على قدر النضج الذي يعم الحوار السياسي العربي الياباني، نطمح للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين المجموعة العربية واليابان إلى مستوى شراكة فاعلة ومثمرة في ميادين واعدة.


وأضاف وزير الخارجية المغربي خلال كلمته في أعمال الحوار العربي الياباني الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول، أنه الشراكة الفاعلة أصبحت تشكل أولويات وطنية ودولية، خاصة وأن منطقتنا العربية مؤهلة حقيقة ولها مؤهلات تخولها الاضطلاع بدور هام في المجتمع الدولي وتجعلها شريكا لا غنى عنه لليابان ولكبار الفاعلين الدوليين.


وأوضح وزير الخارجية المغربي ان المواقع الاستراتيجية لدولنا العربية وغنى وتنوع مواردها الطبيعية والطاقية، وبنيتها الديمغرافية الشابة، كلها عوامل كفيلة بجعل مساهماتها ذات وقع دولي مؤثر على صعيد التعامل مع القضايا الشاملة والتحديات العابرة للقارات، لكن وبالرغم من ذلك، وبكل موضوعية، يظل حجم المبادلات بين المجموعة العربية واليابان دون تطلعاتنا الجماعية.

وأكد أنه آن الأوان لإرساء شراكة استراتيجية، ناجعة وخلاقة، من خلال الرفع من مستوى المبادلات وحركية التدفقات الاستثمارية، وتعبئة القدرات والفرص المتاحة، والدفع بالمبادرات الإنسانية والمساعدات الإنمائية.

وأشار إلى أن المملكة المغربية تبقى مستعدة للمساهمة لإعطاء مضمون ملموس للحوار العربي الياباني عبر تطوير آلياته وبرامجه ومبادراته في مختلف القطاعات، وفي إطار مزيد من الانفتاح على التجربة اليابانية العريقة. 

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