إريتريا تتهم الموساد الإسرائيلي بالوقوف وراء أعمال العنف في تل أبيب

اتهمت إريتريا، الموساد الإسرائيلي بالوقوف وراء الاضطرابات العنيفة التي شهدتها جنوب تل أبيب يوم السبت بين مؤيدين ومعارضين إريتريين، وكذلك التظاهرات في مناطق متفرقة من العالم.

وقالت وزارة الإعلام الإريترية في منشور على حسابها بموقع "أكس"، أمس الثلاثاء، أن الموساد الإسرائيلي وقف وراء أحداث العنف والتظاهرات من أجل تعطيل التجمعات الوطنية والثقافية للإريتريين في الخارج، و"تدمير الثقافة والقيم".

بالإضافة إلى ذلك، أوضحت الوزارة أنه "سيتم تقديم شرح مفصل للحقائق لاحقا، حتى يعرف الجميع أكاذيب اللاجئين الإريتريين"، وفقا لما ذكره موقع “سروجيم” العبري.

وبالإضافة إلى إعلان وزارة الإعلام، فقد نُشر أمس أيضا بيان من السفارة الإريترية في تل أبيب، ورد فيه التفسير الرسمي لإريتريا للأحداث. كما أدانت السفارة "بعض العناصر الإسرائيلية" التي تقوم بشيطنة الحكومة الإريترية، مشيرة إلى أن هذا أمر غير مقبول.

وقالت السفارة في بيان "قامت الجالية الإريترية بجميع الاستعدادات للاحتفال بأحد الأعياد الوطنية يوم السبت. كما جرت العادة منذ عقود. وقد حصلت على الإذن الواجب من قبل السلطات الإسرائيلية".

وأضافت "لأسبابهم الخاصة، سمحت الشرطة الإسرائيلية أيضا في نفس اليوم وفي نفس المكان لمجموعة من المشاغبين بالتظاهر. وكان لدى الجالية الإريترية معلومات موثوقة حول أعمال العنف والتخريب التي كانوا يعتزمون ارتكابها وقاموا بنقلها إلى الشرطة."

وتابعت "إن لدى الجالية الإريترية في إسرائيل سجلاً لا تشوبه شائبة، تماما كما يحدث في أماكن أخرى من الشتات. إن الحدث الأخير في تل أبيب وفي بلدان أخرى هو اتجاه جديد ينبع من الأجندة السياسية لقوى خارجية."

واختتمت" هذه هي الحقائق وفي هذه الحالة فإن تشويه هذا الواقع وإلقاء اللوم على الجالية الإريترية في إسرائيل، وإهانة وشيطنة الحكومة الإريترية من قبل بعض وسائل الإعلام وبعض الأطراف الإسرائيلية هو أمر غير مسؤول وغير مقبول".