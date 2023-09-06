برلماني: كلمة الرئيس السيسي في مؤتمر السكان تكشف خطورة القضية السكانية

أكد النائب مصطفى بدران، عضو مجلس النواب أمين حزب “حماة الوطن” بمحافظة أسيوط، أن القضية السكانية تمثل تحديا حقيقيا أمام الدولة المصرية لما تمثله من ضغط على موارد الدولة.

وأشاد بدران، في تصريحات صحفية له اليوم، الأربعاء، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام المؤتمر العالمي للسكان المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة قائلاً: “كلمة كاشفة لحجم التحديات والتأثير الذي تسببه الزيادة السكانية، وعدم شعور المواطن بالتحسن بسبب تلك الزيادة السكانية”.



وقال إن الدولة أنفقت المليارات خلال الفترة الماضية على مشروعات قومية والبنية التحتية لمواجهة الزيادة السكانية، حيث تم إنشاء 20 مدينة جديدة لاستيعاب تلك الزيادة وغيرها من مشروعات، مشيراً إلى أن القيادة السياسية وضعت المشكلة السكانية على رأس أولوياتها ، بسبب ما تمثله من تحد واضح لقضية التنمية في ظل الزيادة المضطردة للسكان، وبما يمثله من ضغط على موارد الدولة.

وأضاف أن الدولة أنفقت مليارات على البنية التحتيتة حتى تواجه وتستوعب الزيادة السكانية، ورغم كل مؤشرات التحسن والنمو، إلا أن تلك الزيادة في السكان تلتهم أي زيادة في معدلات النمو.

وأكد "بدران" أن القضية السكانية تمثل قضية أمن قومي نظراً لما تمثله من تحدٍ لأي تنمية وضغط على موارد الدولة، وأنه يجب أن يتم التوصل إلى مقترحات وحلول لمواجهة تلك الأزمة، مشددا على أهمية تضافر الجهود الحكومية وجميع مؤسسات الدولة والمواطنين فى التوصل إلى حلول جذرية وغير تقليدية تكفل المساهمة الحقيقية والفاعلة فى مواجهة المشكلة السكانية بمختلف أبعادها.

وأشار إلى أنه مقابل اهتمام الدولة المصرية بالقضية السكانية وبناء الإنسان والتنمية، فلا بد من استثمار ذلك، فالدولة المصرية دولة شابة، ويمثل الشباب حوالي 60%؜ من السكان.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، الذي يستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

ويأتي المؤتمر كتجديد لالتزامات مصر الدولية تجاه القضايا السكانية، وتأكيدا لجهودها المبذولة في تحقيق الاستفادة القصوى من عائدها الديموغرافى، كما سيكون بمثابة منصة تحاورية عالمية للخبراء وصانعي السياسات والباحثين والممارسين لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ومناقشة العلاقات المتغيرة والمتداخلة بين الصحة والسكان والتنمية.

ويعكس المؤتمر اهتمام الدولة المصرية بملف السكان، ووضع خطط واقعية للارتقاء بجودة حياة الإنسان.

ومن المتوقع أن ينتج عنه توصيات وقرارات هدفها تحسين جودة حياة المواطن المصري من خلال الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية.