لتعزيز قدرة الدولة على تنفيذ استراتيجيتها.. التحالف الوطني يوقع بروتوكولا مع وزارة الشباب

وقع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بروتوكول تعاون، مع وزارة الشباب والرياضة؛ بهدف تنسيق كافة الجهود، في إطار تشاركي يحقق المنفعة العامة، ويعزز من قدرة الدولة على تنفيذ إستراتيجيتها الوطنية.

ويتضمن البروتوكول، وضع استراتيجية مشتركة بين كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ووزارة الشباب والرياضة، ترتكز على التنسيق الشامل الذي يهدف إلى تمكين كافة الفئات المستهدفة وتوفير حياة كريمة لهم.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة به والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية.

حضر توقيع البروتوكول، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نهي طلعت أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وعدد من ممثلي كيانات التحالف والوزارة.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، انطلق فى شهر مارس 2022؛ بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عاما للمجتمع المدني، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر.

ويضم التحالف، 34 جمعية ومؤسسة أهلية، وكيانات خدمية وتنموية، منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعيًا و27 اتحادا إقليميًا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من “خدمية، وصحية، وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية” وغيرها؛ بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري.