عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لتعزيز قدرة الدولة على تنفيذ استراتيجيتها.. التحالف الوطني يوقع بروتوكولا مع وزارة الشباب

صدى البلد

وقع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بروتوكول تعاون، مع وزارة الشباب والرياضة؛ بهدف تنسيق كافة الجهود، في إطار تشاركي يحقق المنفعة العامة، ويعزز من قدرة الدولة على تنفيذ إستراتيجيتها الوطنية.

ويتضمن البروتوكول، وضع استراتيجية مشتركة بين كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ووزارة الشباب والرياضة، ترتكز على التنسيق الشامل الذي يهدف إلى تمكين كافة الفئات المستهدفة وتوفير حياة كريمة لهم.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة به والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية.

حضر توقيع البروتوكول، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نهي طلعت أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وعدد من ممثلي كيانات التحالف والوزارة.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، انطلق فى شهر مارس 2022؛ بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عاما للمجتمع المدني، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر.

ويضم التحالف، 34 جمعية ومؤسسة أهلية، وكيانات خدمية وتنموية، منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعيًا و27 اتحادا إقليميًا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من “خدمية، وصحية، وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية” وغيرها؛ بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

براءة مرتضى منصور من شطب عضوية حسن شحاتة.. تفاصيل لأول مرة

3 ملايين دولار| الأهلي يعلن تفاصيل صفقة المهاجم الجديد

الخبطات تتوالى على الزمالك| المحكمة الرياضية و"فيفا" يطحيان بما تبقي من استقرار “الأبيض”.. إيقافات وغرامات جديدة

مطلعش ابن النادي| محمد فضل يفتح النار على الأهلي: "المنتخب أهم".. وصدمة في القلعة الحمراء

كنت بصرف عليه وعايز يورثني.. مسنة بريطانية تكشف سبب طلاق زوجها المصري

موقف مفاجئ من رجل أعمال زملكاوي مع زيزو وفتوح.. تفاصيل

مفاجأة معسكر النمسا.. شوبير يحسم الجدل حول مصير إمام عاشور مع الأهلي

«اقتربت الساعات الأشد سخونة احترسوا»|الأرصاد تفجر مفاجأة وتؤكد وصول العظمى إلى 47

ترشيحاتنا

شكري: عودة سوريا لجامعة الدول تمهد لدور عربي أكثر فعالية ويحفظ سلامتها الإقليمية

وزير الشباب والرياضة يكرم منظمي بطولة العالم للكرة الشاطئية في العلمين

مشاهد ساخنة.. تعرف على تفاصيل انفصال فريد شوقي وهدى سلطان بسبب رشدي أباظة

بث مباشر| كلمة سامح شكري خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب

قلق بالغ.. أول تعليق من الكرملين على مناورات أرمينيا وأمريكا

وزير الكهرباء يبحث مع وفد فرنسي مشروعات الربط مع أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب مظهرها.. سينتيا خليفة تخرج عن صمتها وتروى موقفا محرجا

فيديو يوثق سرقة صينية لهاتف آيفون 14 بلس بطريقة عجيبة..وهذا ما حدث

أفضل الطريق للتعامل مع قلق الطفل وانفصاله عن الوالدين في بداية الحضانة

ماسكة طبنجة.. إليسا تمارس رياضة الرماية| صور

فيديو

بسبب «أرز و خضار ولحمة».. تسمم 98 شخصا في حفل زفاف بالمنيا

ثمنه خرافي.. جورجينا تثير الجدل فى فينيسيا السينمائى بارتداء عقد ماسى| شاهد

تعليق جريء.. رضوى الشربينى ترد على إمكانية حلق شعرها على طريقة أسما منير|فيديو

لم أهاجمه.. تعليق رضوى الشربيني على انفصال أحمد سعد وعلياء بسيوني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ