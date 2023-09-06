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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

مجلس أمناء مدينة الجلود يقر لائحته ويضع تصورا لتشغيل المصانع المتوقفة

صدى البلد

أعلن المحاسب مصطفى حسين، رئيس مجلس أمناء مدينة الجلود بالروبيكى فى مدينة  بدر، أنه تم دعوة جميع أعضاء مجلس أمناء المدينة لإجتماع طارئ؛ لإقرار مقترح لائحة مجلس أمناء مدينة الجلود بالروبيكى؛ ليتم عرضها على المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة للإعتماد وتطبيقها فى الدورة الجديدة المقبلة.

وأشار رئيس مجلس أمناء مدينة الجلود بالروبيكى فى مدينة بدر، إلى أنه تمت مناقشة أوضاع المصانع والمدابغ المتوقفة بالكامل عن العمل فى أخر شهرين "يوليو، وأغسطس"، وفى تزاياد مستمر بسبب الكساد الذى يشهده قطاع دباغة وصناعة الجلود فى السوق المحلى والدولى منذ أكثر من (30) عام، وتم وضع تصور وحلول للخروج من تلك الأزمة لتقديمها للوزير المختص.

وأضاف المحاسب مصطفى حسين، أن المقترحات التى أقرها أعضاء مجلس أمناء مدينة الجلود بالروبيكى فى الجلسة الطارئة للخروج من تلك الأزمات المتتالية وجاءت كالتالى:

1- منع تصدير الجلد الجير بكل صوره وأشكاله ومسمياته: "مخلفات، قشرة، جلد، وأكل حيوانات".

2- منع الإستثمارات الأجنبية والمحلية فى "قطاع دباغة الجلود"؛ لعدم توافر كميات الجلود الكافية للقطاع بمدينة الجلود بالروبيكى.

3- تشديد الرقابة على مصانع الجيلاتين والغراء؛ للتأكد من قيامها بالنشاط المرُخص لها طبقاً لإشتراطات تراخيص التشغيل والبيئة.

أوضح المحاسب مصطفى حسين، أنه سيتم توجيه خطاب رسمى بتلك التوصيات والمقترحات إلى المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة لإعتمادها والمساهمة فى حل مشاكل "قطاع دباغة الجلود".. مشيراً أنه تم مناقشة بنود تعظيم الموارد المالية لصندوق المجلس بعيداً عن تحميل أى أعباء إضافية على ملاك وصناع المدينة؛ لكى يتم تقديم خدمات حقيقية تُساعد على توفير بيئة إنتاجية محفزة لـ"دباغة وصناعة الجلود" وتجويد الحياة الصناعية داخل المدينة.

حضر اجتماع مجلس أمناء مدينة الجلود كلاً من: "المحاسب أحمد الجباس نائب رئيس مجلس أمناء المدينة، المهندس خالد مستفتح عضو المجلس، الدكتور أحمد فروح عضو المجلس، خالد عبدالفتاح السيد عضو المجلس، الدكتور حسنى جلشانى زايد أمين صندوق مجلس الأمناء، المهندس أحمد سمير أمين سر المجلس، ومحمود عصام سكرتير المجلس".

الجلود الروبيكي بدر أحمد سمير وزير الصناعة المدابغ

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