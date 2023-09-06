البنك الأهلي المصري يوقع اتفاقية مع مكتب أبوظبي للصادرات

أعلن البنك الأهلي المصري عن توقيع اتفاقية مع مكتب أبو ظبي للصادرات (أدكس)، التابع لصندوق أبو ظبي للتنمية لفتح خط ائتمان بقيمة (100 مليون دولار أمريكي)،وذلك بهدف تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وتشجيع الشركات الوطنية على تصدير منتجاتها من السلع والخدمات وتعزيز تواجدها في السوق المصري.

حيث أفاد هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن الاتفاقية التي تم توقيعها مع مكتب أبوظبي للصادرات تأتي استمرارا لثقة المؤسسات العالمية في السوق والاقتصاد المصري، كما يأتي تقديرا لدور البنك الأهلي المصري في تنمية الاقتصاد القومي وستسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون، كما تعزز الاتفاقية الجهود التي يبذلها مكتب أبوظبي للصادرات لدعم الأنشطة الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

ومن جانبه أكد سعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية ورئيس اللجنة التنفيذية للصادرات لمكتب أبو ظبي للصادرات ان الاتفاقية التي تم توقيعها مع البنك الأهلي المصري تتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة واهتمامها في تعزيز الصادرات الوطنية،لافتاً إلى أن التمويل الذي سيوفره أدكس يشكل خطوة مهمة تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وإيجاد شراكة استراتيجيةمع البنك الأهلي المصري بصفته أكبر البنوك المصرية وأكثرها دعما للشركات الناشئةوالكبرىفي مختلف القطاعات الاقتصادية ،مشيرا الي ان البنك الأهلي المصري يتمتع بعلاقات خارجية ممتدة وفعالة، مما يدعم العلاقات التجارية بين البلدين.

والجدير بالذكر أن مكتب أبوظبي للصادرات الذي تم تأسيسه من قبل صندوق أبوظبي للتنمية عام 2019، يعمل على تنمية الصادرات الوطنية وذلك من خلال تقديم الحلول التمويلية التي يقدمها بهدف تمكين الشركات الإماراتية من توسيع نطاق أعمالها وتعزيز تنافسيتها للوصول إلى الأسواق العالمية، كما يوفر (أدكس) الضمانات للمستورد الخارجي لشراء سلع وخدمات من مصدّر إماراتي وفقا لشروط ملائمة ومزايا تنافسية، بما يضمن تحقيق الفائدة القصوى للشركات على المدى البعيد، ويساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.