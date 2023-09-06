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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قسوة فظيعة.. سيدة أوكرانيا الأولى تعلق على القصف الروسي شرق البلاد

سيدة أوكرانيا الأولى
سيدة أوكرانيا الأولى

أدانت السيدة الأولى في أوكرانيا، أولينا زيلينسكا، الهجوم الروسي على مدينة كوستيانتينيفكا شرق أوكرانيا، معربة عن خالص تعازيها لأسر وأصدقاء الضحايا.

وعلقت زيلينسكا على القصف الروسي بالقول على حسابها بمنصة "إكس" "قسوة فظيعة. هاجم الروس السوق المحلية في كوستيانتينيفكا بمنطقة دونيتسك. نحن نعرف بالفعل عن 16 قتيلاً و31 جريحًا. أحر التعازي لأحباء الضحايا".

وأضافت “كل هجوم على أوكرانيا هو هجوم علينا جميعا. علينا أن نكون أقوياء وأن نواجه كل الصعاب”.

وكان مسؤولون أعلنوا، اليوم الأربعاء، أن 16 شخصًا على الأقل، بينهم طفل، لقوا مصرعهم، فيما أصيب كثيرون في هجوم روسي على مدينة كوستيانتينيفكا في شرق أوكرانيا، اليوم الأربعاء، بينما كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يزور كييف.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، أدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الهجوم، قائلا إن سوقًا ومتاجر وصيدلية أصيبت في المدينة الصناعية القريبة من ساحة المعركة، وعلى بعد حوالي 19 ميلَا من مدينة باخموت، حيث كان القتال عنيفا منذ أشهر.

وقال زيلينسكي: “يجب هزيمة هذا الشر الروسي في أسرع وقت ممكن”.

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