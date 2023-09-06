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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يؤكد أهمية تعاون مصر مع اليابان بمجال التعليم

تعاون مصر مع اليابان
تعاون مصر مع اليابان

علق النائب هشام هلال عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة على الزيارة التي أجراها وزير الخارجية الياباني، هاياشي يوشيماسا، إلى مصر، في أول زيارة له منذ توليه مهام منصبه، موضحا انها تأتي في ظل اهتمام مصر واليابان بمستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية.

وأضاف “هلال”، في تصريحاته لـ “صدى البلد”، أن هذه الزيارة تهدف لتعزيز علاقات التعاون المشترك مع اليابان، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في إطار الشراكة الاستراتيجية بكافة المجالات التعليمية والتكنولوجية والنقل والطاقة.

ونوه عضو مجلس النواب، بأهمية التعاون بين البلدين في مجال التعليم، في ضوء الاهتمام بالاستفادة من التجربة اليابانية المميزة في هذا الصدد، وخاصة ما يتعلق ببناء الشخصية الإنسانية المتميزة على جميع المستويات.

وأكد رئيس برلمانية مصر الحديثة على قوة العلاقات بين البلدين والتي شهدت طفرة غير مسبوقة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد، وهو ما انعكس على حجم العلاقات الاقتصادية بين البلدين،وارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر واليابان خلال الفترة الأخيرة.

 

هشام هلال مجلس النواب مصر الحديثة النواب اليابان

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