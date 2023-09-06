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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كان ينتظر المحاكمة.. شرطة بريطانيا تطارد جنديًا متهمًا بالإرهاب

دانييل عابد خليفة
دانييل عابد خليفة

بدأت بريطانيا، اليوم الأربعاء، عملية مطاردة لجندي يشتبه في ارتكابه جرائم إرهابية، وذلك بعد أن فر من السجن صباحًا.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، كان دانييل عابد خليفة، 21 عاماً، ينتظر المحاكمة بعد اتهامه بترك قنابل مزيفة في قاعدة عسكرية.

وهرب عابد خليفة من السجن بلندن، ويعتقد أنه لا يزال في المدينة.

وقالت الشرطة إن طوله 6 أقدام وبوصتين، وشوهد لآخر مرة وهو يرتدي قميصًا أبيض وسروالًا باللونين الأحمر والأبيض وحذاءً بنيًا.

وتقول الشرطة إنه هرب من سجن “إتش إم بي واندسورث”، وهو سجن من الفئة B في جنوب غرب لندن.

ولخليفة صلات بمنطقة كينجستون، وتقول الشرطة إنه "على الأرجح" لا يزال في لندن، على الرغم من أنه ربما سافر إلى أماكن أبعد.

وحثت الشرطة البريطانية المواطنين على عدم الاقتراب من خليفة والاتصال بالرقم 999 على الفور إذا اكتشفوه.

وقال القائد دومينيك ميرفي، رئيس قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة: "لدينا فريق من الضباط الذين يقومون بإجراء تحقيقات مكثفة وعاجلة من أجل تحديد مكان خليفة واحتجازه في أسرع وقت ممكن".

وأضاف "ومع ذلك، يمكن للجمهور مساعدتنا أيضًا، وإذا رأى أي شخص مثل خليفة، أو لديه أي معلومات حول مكان وجوده، فيرجى الاتصال بالرقم 999 أو على الفور".

بريطانيا جرائم إرهابية عملية مطاردة السجن قاعدة عسكرية

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